Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu tarihi ve kış lastiği takmama cezası

Araç sürücüleri ve araç sahipleri periyodik araç bakımları, belge yenileme, lastik değiştirme gibi çeşitli bakım ve işlemleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde para cezasından hapis cezasına çeşitli yaptırımlar uygulanır. Ana hedef trafiği düzenlemek ve trafikte seyir hâlinde olan araçların sürücülerinin, yolcularının can güvenliklerini sağlayabilmektir. Her yıl belli zamanlarda yapılması zorunlu olan kış lastiği uygulaması da bu zorunluluklardan biridir.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği takma tarihi Türkiye’de her yıl aynı tarih aralığında gerçekleştirilir. Bu uygulama zorunludur ve yapılmaması hâlinde çeşitli cezai yaptırımları bulunur. Trafik kurallarından biri olarak kabul edilen kış lastiği uygulaması farklı coğrafyadaki farklı iklimlere sahip bölgelerde değişik tarihlerde yapılabilir.

4 aylık bir süreci kapsayan kış lastiği uygulaması trafiğin akışı içinde hem can güvenliğini hem de mal güvenliğini sağlama amacı taşır. Her yıl 1 Aralık'ta kış lastiği takılmış olmalıdır. 4 ay sonraki süreçte 1 Nisan'da ise lastik değiştirilmelidir.

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

Kış lastiği zorunluluğu tarihi 1 Aralık'tır. Her yıl düzenli olarak 1 Aralık'ta kış lastiğine geçiş yapılmalıdır. Türkiye’de tescili olsun ya da olmasın şehirlerarası karayollarında eşya ya da yolcu taşımak için kullanılan tüm araçlarda 1 Aralık'ta kış lastiğine geçilmesi gerekir.

Soğuk havalarda, zorlu hava şartlarına karşı kayma olmaması ve yolcular ile sürücünün canını tehlikeye girmemesi için kış lastiği takılmalıdır. Çünkü kış lastiği sahip olduğu derinlik ve desenleriyle sağlam bir yol tutuşu sağlar.

Kış lastiği takmama cezası ne kadar olur?

Kanunlar doğrultusunda belirlenen kış lastiği cezası da belirli dönemlerde güncellenmektedir. Örnek olarak kış lastiği uygulamasını zamanında gerçekleştirmeyen araç sahiplerine ve sürücülere kesilen ceza 2024 yılı için 2.568 TL olarak açıklanmıştır.

Kış lastiği zorunluluğu can ve mal güvenliği için önemli bir sorumluluktur. Aracın 4 tekerleği de kış lastiği ile değiştirilmelidir. Çünkü aracın en kısa mesafelerde durması hareket etmesinden çok daha önemlidir.