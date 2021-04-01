Geçen yıl 1 Aralık 2020 tarihinde kış lastiği uygulaması başlamıştı. Ticari araçlar için zorunlu olan bu durum, binek araçlar için bir zorunluluk içermiyor. Ancak şehirler arası seyahat sırasında kış lastiği kullanmak gerekiyor. Peki kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? Kış lastiği ne zaman çıkarılır?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK? KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olup olmaması fark etmeksizin, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu. Yani Aralık 2020 tarihinde başlayan süreç bugün yani 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle bitmiş durumda.

Her sene 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenlerin yer aldığı lastiklerin kullanılması gerekli. Yalnızca buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçmekte.

