HABER

Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık’ta başlayacak olan ‘kış lastiği takma zorunluluğu’nu hatırlatarak, “Kış lastiği hayati önem taşıyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık’ta başlayacak olan ‘kış lastiği takma zorunluluğu’nu hatırlatarak, “Kış lastiği hayati önem taşıyor. Daha güvenli bir yolculuk için kış lastiği mutlaka kullanılmalı” dedi.
Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Ticari ve uzun yol araçlarının yanı sıra şehirler arası yolculuk yapan araçların da kış lastiği takması zorunlu. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, güvenlik açısından kış ayının sert geçtiği yerlerde şehir içinde de kış lastiğinin kullanılması gerektiğini söyledi.

“Kış lastiği hayati önem taşıyor”
Kış lastiğinin, kışın sert geçtiği yerlerde hayati önem taşıdığını belirten Fevzi Apaydın, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2017’de çıkardığı yasa ile 1 Aralık ile 1 Nisan arasındaki 4 aylık dönem içerisinde kış lastiği takmak zorunluğu getirildi. Kış lastiğini tüm ticari araçlar ve şehirler arası çalışan araçlar takmam zorunda. Bu lastiği takmayanlara da ceza yazılacak. Cezadan daha da önemlisi kışın sert geçtiği yerlerde aralık, ocak, şubat ve mart gibi aylarda bazı yerlerde don olayları ve buzlanmalar oluyor. Kış lastiğinin özelliği; tabanı yolu diğer lastiklere oranla daha çok tutuyor, yol emniyetini ve direksiyon hakimiyetini sağlıyor. Kış lastiği şoförler açısından çok büyük önem arz ediyor. Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu var ama kışın sert geçtiği yerlerde de özel vasıtaların da takmaları hayati önem açısından çok önemlidir. Isı derecesi 7 derecenin altına düşmeyen yerlerde ise uygulama valiliklere bırakılmıştır. Oradaki hava şartlarına göre valilik kararına göre bu lastikler takılıyor veya takılmadan araçlar seyir ediyor. Ne olursa olsun il dışına çıkacak olan sıcak iklimdeki araçlar dahi özel araç bile olsa kış lastiği takmak zorunda. Çünkü bu yolar sadece ticari araçlara değil, tüm araçlara açıktır” diye konuştu.

“Fren emniyeti ve direksiyon hakimiyeti için kış lastiği zorunlu”
Kış lastiğinin neden zorunlu olduğunu da aktaran Apaydın, şunları söyledi:
“Kış lastiğini mevsiminde takan insanlar, yazın bu lastiği çıkartıp başka lastik kullanıyorlar. Kış geldiğinde eski lastiğin diş kalınlığı kafi geliyorsa bir daha kullanabilirler. Yani 1 defaya mahsus değildir. Bazıları kış boyunca 2 bin km yol yaparlar bazıları ise 15 bin km yol yapar. Eğer az km yapıyorlarsa kış lastiklerini belli bir dereceye düşene kadar kullanabilirler. Lastik satıcılarından öğrendiğimiz kadarı çok farklı rakamlar da uygulanmamaktadır. Yazın giydiğimiz ayakkabıları kışın kullanamıyorsak, araçları da böyle düşünmeliyiz. Bu çok büyük bir külfet de getirmiyor. Daha güvenli bir yolculuk için kış lastiği mutlaka kullanılmalı.”

Kış lastiği fiyatları 250- TL ile bin TL arasında değişiyor
40 yıldır oto lastikçisi olan Mahmut Şentürk ise, “Sürücüler kış lastiklerini taktırmaya başladı. Bir kış lastiğini takmasına lastik başına 10 TL alıyoruz. Kış lastiğinin fiyatı ise ebadına ve fiyatına göre değişiyor. Kış lastiğinin tanesi 250 liradan başlıyor, bin TL’ye kadar çıkıyor. Kış lastiği, düzgün kullanıldığında 4 kış kullanılabilir. Bir lastiğin ömrü 60 bin 70 bin kilometredir. Kış lastiği yazın kullanılırsa, kauçuğu çok olduğu için çabuk eriyor” diye konuştu.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Tarihi hamamda define ararken yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandıTarihi hamamda define ararken yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı
Bin 70 metre rakımlı köyde çıkan su şifa dağıtıyorBin 70 metre rakımlı köyde çıkan su şifa dağıtıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bulunan eski İngiliz subayına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya'dan ölü bulunan İngiliz subayına ilişkin açıklama

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme!

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Şüpheliler adliyeye getirildi

Adliyeye böyle getirildiler

Son dakika: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.