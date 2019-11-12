Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık’ta başlayacak olan ‘kış lastiği takma zorunluluğu’nu hatırlatarak, “Kış lastiği hayati önem taşıyor. Daha güvenli bir yolculuk için kış lastiği mutlaka kullanılmalı” dedi.

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Ticari ve uzun yol araçlarının yanı sıra şehirler arası yolculuk yapan araçların da kış lastiği takması zorunlu. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, güvenlik açısından kış ayının sert geçtiği yerlerde şehir içinde de kış lastiğinin kullanılması gerektiğini söyledi.

“Kış lastiği hayati önem taşıyor”

Kış lastiğinin, kışın sert geçtiği yerlerde hayati önem taşıdığını belirten Fevzi Apaydın, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2017’de çıkardığı yasa ile 1 Aralık ile 1 Nisan arasındaki 4 aylık dönem içerisinde kış lastiği takmak zorunluğu getirildi. Kış lastiğini tüm ticari araçlar ve şehirler arası çalışan araçlar takmam zorunda. Bu lastiği takmayanlara da ceza yazılacak. Cezadan daha da önemlisi kışın sert geçtiği yerlerde aralık, ocak, şubat ve mart gibi aylarda bazı yerlerde don olayları ve buzlanmalar oluyor. Kış lastiğinin özelliği; tabanı yolu diğer lastiklere oranla daha çok tutuyor, yol emniyetini ve direksiyon hakimiyetini sağlıyor. Kış lastiği şoförler açısından çok büyük önem arz ediyor. Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu var ama kışın sert geçtiği yerlerde de özel vasıtaların da takmaları hayati önem açısından çok önemlidir. Isı derecesi 7 derecenin altına düşmeyen yerlerde ise uygulama valiliklere bırakılmıştır. Oradaki hava şartlarına göre valilik kararına göre bu lastikler takılıyor veya takılmadan araçlar seyir ediyor. Ne olursa olsun il dışına çıkacak olan sıcak iklimdeki araçlar dahi özel araç bile olsa kış lastiği takmak zorunda. Çünkü bu yolar sadece ticari araçlara değil, tüm araçlara açıktır” diye konuştu.