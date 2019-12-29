Kış lastiğine yoğun ilgi

Özden ATİK-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da kış lastiği taktıran sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. 1 Aralık'tan itibaren özellikle ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine, özel araç sahipleri de yoğun ilgi gösteriyor. Bazı lastikçiler, havanın yağışlı olmasının da kış lastiğine olan ilgiyi artırdığını söylüyor.

Bağcılar'da 25 senedir lastikçilik yapan işyeri sahibi Şükrü Ergün, "25 senedir çalışıyoruz. Daha önceden insanlar kış lastiğinin özelliğini bilmiyorlardı. Kullanan daha az insan vardı. Bunun özelliğini öğrenince insanlar tabii ki, daha çok kendi sağlıklarına önem verip kullanıyorlar" dedi. Hava şartlarının bozmasıyla yoğunluğun da arttığını ifade eden Ergün, "Mesela Pazar günü telefonumuz susmadı. Elemanlarla birlikte mesaiye kaldık. Randevulu çalışıyoruz. Kaçta işimiz biter bilmiyoruz" diye konuştu. Yoğunluğun Kasım ayı itibariyle başladığını söyleyen Ergün, "Yağış çok etkiliyor. Dün ve bugün yemek yiyemedik diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNEN HERKESİN KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMASI LAZIM"

Özel aracına kış lastiği taktıran Şükrü Biçer ise güvenlik sebebiyle kış lastiği taktırdığını belirterek "Malum kış şartları, her an hava şartları değişebiliyor güvenlik sebebiyle. Her yıl düzenli bir şekilde taktırıyorum. Yüzde yüz fark ediyor. Yani lastiğim idare eder, bu kışta beni götürür diye düşünmemek lazım. Güvenliğini düşünen herkesin kış lastiği taktırması gerekiyor" dedi.