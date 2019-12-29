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  4. Kış lastiğine yoğun ilgi

Kış lastiğine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 19:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kış lastiği taktıran sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Özden ATİK-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da kış lastiği taktıran sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. 1 Aralık'tan itibaren özellikle ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine, özel araç sahipleri de yoğun ilgi gösteriyor. Bazı lastikçiler, havanın yağışlı olmasının da kış lastiğine olan ilgiyi artırdığını söylüyor.
Bağcılar'da 25 senedir lastikçilik yapan işyeri sahibi Şükrü Ergün, "25 senedir çalışıyoruz. Daha önceden insanlar kış lastiğinin özelliğini bilmiyorlardı. Kullanan daha az insan vardı. Bunun özelliğini öğrenince insanlar tabii ki, daha çok kendi sağlıklarına önem verip kullanıyorlar" dedi. Hava şartlarının bozmasıyla yoğunluğun da arttığını ifade eden Ergün, "Mesela Pazar günü telefonumuz susmadı. Elemanlarla birlikte mesaiye kaldık. Randevulu çalışıyoruz. Kaçta işimiz biter bilmiyoruz" diye konuştu. Yoğunluğun Kasım ayı itibariyle başladığını söyleyen Ergün, "Yağış çok etkiliyor. Dün ve bugün yemek yiyemedik diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNEN HERKESİN KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMASI LAZIM"
Özel aracına kış lastiği taktıran Şükrü Biçer ise güvenlik sebebiyle kış lastiği taktırdığını belirterek "Malum kış şartları, her an hava şartları değişebiliyor güvenlik sebebiyle. Her yıl düzenli bir şekilde taktırıyorum. Yüzde yüz fark ediyor. Yani lastiğim idare eder, bu kışta beni götürür diye düşünmemek lazım. Güvenliğini düşünen herkesin kış lastiği taktırması gerekiyor" dedi.

"YAĞIŞ OLMASINDAN DOLAYI YOĞUNLUĞUMUZ VAR"
Kış lastiği taktırmak için aracını getiren İbrahim Uçar da güvenlik için herkesin kış lastiği taktırmasını istediğini ifade etti. İşyeri sahibi Faruk Abik ise lastiklerin değişim zamanının geldiğini belirterek "Ticari araçlar da mecburi, binek araçlarda mecburi değil. Kış lastiği takanlar hayatlarını tehlikeye atmazlar, karşı tarafı da sıkıntıya sokmazlar. Yol tutuşları daha iyi olur" diye konuştu. Yoğunluğun 1 Aralık'tan itibaren başladığını anlatan Abik, "Kış lastiği değişim zamanı başladığından beri mecbur pazar günü de açıyoruz. Bugün de yağış olmasından dolayı biraz daha yoğunluğumuz var. Bugün 33 araç çıkardık. Saat 12.00, 01.00 de eve gittiğimiz oluyor. Dört lastik değişimi, dört lastik balanslarını yapıyoruz, ön takım düzeninde herhangi bir parça değiştiyse onların rota ayarlarını yapıyoruz. Lastik tamirleri çıkıyor aralarında" dedi.

"SON ANI BEKLEMELERİNE GEREK YOK"
Aracına kış lastiği taktıran Zekeriya Cüre de, "Artık gerekli oldu. Özellikle ticari araçlar için daha güvenli oluyor. Rahat, kayganlık her tutumunda aracın daha güvenli yola gittiğimiz anlıyoruz" dedi. 28 yıldır lastikçide çalışan Şükrü Aktaş ise şunları söyledi: "Bugün yoğunluk vardı. Sabah saat 08.00 gibi dükkanı açtım, yaklaşık 20 kadar aracın lastiğini değiştirdim. Son anı beklemelerine gerek yok. Kış lastiği güvenli bir şey, herkesin can güvenliği önemli, tavsiye ediyoruz. Son 5 yıla kadar bu kullanılmıyordu, artık bundan sonra insanların aydınlanmaları açısından lastikçiler de, bayilerde lastik hakkında bilgi almaları daha iyi olur."

(FOTOĞRAF)

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