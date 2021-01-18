Kış lastiğinin özellikleri nelerdir? Kış lastiği seçerken bunlara dikkat!

Kış lastiğini yaz lastiğinden ayıran en büyük fark, lastiğin yere basan kısmındaki sırt bölgesinde kullanılan hamurun yapısıdır. Yaz lastiklerinde 7 derecenin altında bu hamur sertleşirken, kışlık lastiklerde 0 derecenin altında bile aynı şekilde esnekliğini korur. Bu sayede lastiğin yol tutuş performansında herhangi bir eksilme olmaz. Bir diğer özellik lastiğin üzerinde bulunan kılcal kanallardır. Bu kılcal kanallar sayesinde lastikteki sırt blokları daha esnek bir yapıya kavuşur ve aracın sürüş performansına olumlu katkıda bulunurlar. Son olarak lastiğin üzerindeki geniş kanallar ve bu kılcal kanalların arasındaki boşluklar sayesinde de kar üzerinde ilave bir çekiş gücü sağlanır. Kış lastikleri, kar kristallerinin birbirine yapışma özelliğinden faydalanırlar. Buna kar topunu örnek gösterebiliriz. Kar topunu oluştururken kar kristallerinin birbirine yapışma özelliğini kullanırız. Lastikte de bu aralıklara, boşluklara giren kar kristalleri yerde bulunan kar ile bir bağ kurarak aracın çekiş ve fren performansına katkı yaparlar.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ NASIL SEÇİLMELİDİR? Araca kışlık lastik alırken en önemli konu, araca kaç adet lastik takılabileceğidir. Bu konuda kullanıcılar arasında yanlış bir algı mevcuttur. Ekonomik olacağı düşüncesiyle araçlarına 2 adet kışlık lastik taktırmayı düşünen kullanıcılar vardır. Bu son derece bir yanlış uygulamadır. Çünkü kışlık lastik ihtiyacı sadece kalkışta değil sürüşün her anında gereklidir. İyi bir tutunma için 4 lastiğin de kışlık lastik olması gerekir. Takılacak kışlık lastiğin ebadı, aracın orijinal lastiğiyle aynı olmalıdır. Kullanıcıların bu konuda bilgileri yoksa, araç lastiklerinin üzerinden bu bilgiyi temin edebilirler. Ebat değişikliği yapılacaksa araç üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda değişiklik yapılmalıdır. Bu bilgi sürücü kapısında, depo kapağı içerisinde ve aracın kullanıcı kitapçığı içerisinde yer alır. Hafif ticari araçlarda ise lastiğin yük ve hız endeksi de önem taşımaktadır. Aracın orijinal yük / hız endeksiyle aynı özelliklerde bir kışlık lastik tercih edilmesinde fayda vardır. Bir lastiğin gerçek bir kışlık lastik olup olmadığını anlamak için yanak kısmına bakmak gerekir. Kışlık lastiklerde dağ içerisinde kar kristali sembolü bulunur. Bunun yanında M ve S harfleri yer alır. Kar kristali yoksa, sadece M ve S sembolü varsa bu gerçek bir kışlık lastik değil, 4 mevsim olarak tabir edilen lastiktir.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ NASIL SEÇİLMELİDİR? "Şu an yürürlükte olan kışlık lastik yönetmeliği gereğince, şehirler arası yollarda kullanılan tüm ticari araçların 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında, tahrikli dingillerinde kışlık lastik bulundurma zorunluluğu vardır. Ağır vasıtaların lastiklerinin yanağında M ve S ifadelerinin yer alması bu yönetmelik gereğince yeterlidir. Bu lastikler kışlık lastik statüsünde değerlendirilir. M ve S ifadeleri, İngilizce çamur ve kar ifadelerinin baş harfleridir. Hafif ticari ve A türü yetki belgesine sahip ticari olarak kullanılan otomobillerde, yönetmelik gereği yanaginda kar kristali sembolü ve M ve S sembollerinin yer alması yeterlidir." KIŞ LASTİĞİ ARAÇLARA NE ZAMAN TAKILMALIDIR? Bazı kullanıcılar kış lastiklerine kar lastiği demektedir. Bu çok yanlış bir ifadedir. Çünkü kış lastikleri tüm kış koşullarında tam performans vermek üzere dizayn edilmiştir. Sadece kar lastiği olarak adlandırıldığında, kullanıcılarda kar yağmadığında kullanılmayacak bir lastik türü şeklinde algı oluşabilir. Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde yazlık lastikler sertleştiğinden, kuru zeminde bile fren ve çekiç performansında ciddi bir düşüş görülür. Bundan dolayı sıcaklıklar 7 derecenin altına düştüğü zaman kışlık lastik takılmasında fayda vardır. Ülkemiz koşullarında bölgeden bölgeye farklılık gösterse de, ortalama olarak Ekim - Kasım aylarında takılabilir, Nisan ve Mayıs aylarına kadar kullanılabilir.