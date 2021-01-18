Kış lastiğinin özellikleri nelerdir? Kış lastiği seçerken bunlara dikkat!

Kış lastiğini yaz lastiğinden ayıran en büyük fark, lastiğin yere basan kısmındaki sırt bölgesinde kullanılan hamurun yapısıdır. Yaz lastiklerinde 7 derecenin altında bu hamur sertleşirken, kışlık lastiklerde 0 derecenin altında bile aynı şekilde esnekliğini korur. Bu sayede lastiğin yol tutuş performansında herhangi bir eksilme olmaz.
Bir diğer özellik lastiğin üzerinde bulunan kılcal kanallardır. Bu kılcal kanallar sayesinde lastikteki sırt blokları daha esnek bir yapıya kavuşur ve aracın sürüş performansına olumlu katkıda bulunurlar.
Son olarak lastiğin üzerindeki geniş kanallar ve bu kılcal kanalların arasındaki boşluklar sayesinde de kar üzerinde ilave bir çekiş gücü sağlanır. Kış lastikleri, kar kristallerinin birbirine yapışma özelliğinden faydalanırlar. Buna kar topunu örnek gösterebiliriz. Kar topunu oluştururken kar kristallerinin birbirine yapışma özelliğini kullanırız. Lastikte de bu aralıklara, boşluklara giren kar kristalleri yerde bulunan kar ile bir bağ kurarak aracın çekiş ve fren performansına katkı yaparlar.
Araca kışlık lastik alırken en önemli konu, araca kaç adet lastik takılabileceğidir. Bu konuda kullanıcılar arasında yanlış bir algı mevcuttur. Ekonomik olacağı düşüncesiyle araçlarına 2 adet kışlık lastik taktırmayı düşünen kullanıcılar vardır. Bu son derece bir yanlış uygulamadır. Çünkü kışlık lastik ihtiyacı sadece kalkışta değil sürüşün her anında gereklidir. İyi bir tutunma için 4 lastiğin de kışlık lastik olması gerekir.
Takılacak kışlık lastiğin ebadı, aracın orijinal lastiğiyle aynı olmalıdır. Kullanıcıların bu konuda bilgileri yoksa, araç lastiklerinin üzerinden bu bilgiyi temin edebilirler. Ebat değişikliği yapılacaksa araç üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda değişiklik yapılmalıdır. Bu bilgi sürücü kapısında, depo kapağı içerisinde ve aracın kullanıcı kitapçığı içerisinde yer alır.
Hafif ticari araçlarda ise lastiğin yük ve hız endeksi de önem taşımaktadır. Aracın orijinal yük / hız endeksiyle aynı özelliklerde bir kışlık lastik tercih edilmesinde fayda vardır. Bir lastiğin gerçek bir kışlık lastik olup olmadığını anlamak için yanak kısmına bakmak gerekir. Kışlık lastiklerde dağ içerisinde kar kristali sembolü bulunur. Bunun yanında M ve S harfleri yer alır. Kar kristali yoksa, sadece M ve S sembolü varsa bu gerçek bir kışlık lastik değil, 4 mevsim olarak tabir edilen lastiktir.
"Şu an yürürlükte olan kışlık lastik yönetmeliği gereğince, şehirler arası yollarda kullanılan tüm ticari araçların 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında, tahrikli dingillerinde kışlık lastik bulundurma zorunluluğu vardır.
Ağır vasıtaların lastiklerinin yanağında M ve S ifadelerinin yer alması bu yönetmelik gereğince yeterlidir. Bu lastikler kışlık lastik statüsünde değerlendirilir. M ve S ifadeleri, İngilizce çamur ve kar ifadelerinin baş harfleridir.
Hafif ticari ve A türü yetki belgesine sahip ticari olarak kullanılan otomobillerde, yönetmelik gereği yanaginda kar kristali sembolü ve M ve S sembollerinin yer alması yeterlidir."
Bazı kullanıcılar kış lastiklerine kar lastiği demektedir. Bu çok yanlış bir ifadedir. Çünkü kış lastikleri tüm kış koşullarında tam performans vermek üzere dizayn edilmiştir. Sadece kar lastiği olarak adlandırıldığında, kullanıcılarda kar yağmadığında kullanılmayacak bir lastik türü şeklinde algı oluşabilir.
Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde yazlık lastikler sertleştiğinden, kuru zeminde bile fren ve çekiç performansında ciddi bir düşüş görülür. Bundan dolayı sıcaklıklar 7 derecenin altına düştüğü zaman kışlık lastik takılmasında fayda vardır. Ülkemiz koşullarında bölgeden bölgeye farklılık gösterse de, ortalama olarak Ekim - Kasım aylarında takılabilir, Nisan ve Mayıs aylarına kadar kullanılabilir.
Yazlık lastikler kışın, kışlık lastikler de yazın normalden daha fazla aşınır. Mevsime göre lastik seçimi yapıldığında, lastiklerden alınacak kilometre performansı da doğru oranda artacaktır.
Günümüz araçlarında ABS ve ESP gibi elektronik sistemler yoğun olarak kullanılmaktadır. Kışlık lastik kullanan sürücüler, hem bu sistemlerin hem de aracın kendisinin zarar görmesi endişesiyle zincir kullanmaktan imtina ediyor olabilirler. Kışlık lastikler, kış koşullarında maksimum performans vermek üzere dizayn edilmiş olsa da, tamamen buzla kaplı yol koşullarında ve rampa iniş çıkışlarında bu ihtiyaç ortaya çıkabilir. Özellikle şehirler arası araç kullanımında, araçta zincir bulundurmak güvenlik açısından faydalıdır.
"Ülkemizde yasal olarak lastik kullanım limiti 1.6 mm. diş derinliğidir. Kullanıcılar lastiklerinin diş derinliğinin bu hizaya geldiğini, lastik üzerinde bulunan diş aşınma göstergelerine bakarak anlayabilirler. Lastiklerin diş derinliği, diş aşınma göstergeleriyle aynı seviyeye geldiğinde, lastiklerin yasal olarak kullanım ömrü dolmuştur.
Ancak yapılan testlerde, kışlık lastiklerde diş derinliği 4 mm. altına düştüğü zaman, lastik performansında ciddi bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılara güvenli diş derinliği tavsiyemiz 4 mm. değerindedir. Yazlık lastiklerde ise bu sınır 3 mm. olmaktadır. Kullanıcılar 4 mm. limitini, lastiğin omuz bölgesinde bulunan kar tanesi sembolünün olduğu hizadaki aşınma göstergesine bakarak anlayabilirler."