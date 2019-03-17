"Kış lastikleri çıkarılırken 1 Nisan ve 7 derece kriter alınmalı"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, valiliklerce iklim değişimi göz önüne alınarak yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiğinin çıkarılması gereken tarihlerin yeniden düzenlenebildiğini belirterek, "Aksi bir durum olmadığı sürece kış lastikleri çıkarılırken 1 Nisan tarihi ve 7 derece sıcaklığı kriter alınmalıdır." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde lastik performansı göz önüne alınarak dizayn edilmiş lastikler olduğunu söyledi.

Bu lastiklerin kış koşullarına uygun tasarlandığını, yaz mevsiminde kullanıma uygun olmadığını ifade eden Kurt, bu yüzden daha güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçişin önemli olduğuna işaret etti.

Kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçların 1 Nisan'a kadar kış lastiği kullanmakla yükümlü olduğunu belirten Kurt, "İklim değişimi göz önüne alınarak valiliklerce kış lastiğinin çıkarılacağı tarihler yeniden düzenlenebiliyor. Aksi bir durum olmadığı sürece kış lastikleri çıkarılırken 1 Nisan tarihi ve 7 derece sıcaklığı kriter alınmalıdır." diye konuştu.