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"Kış lastikleri çıkarılırken 1 Nisan ve 7 derece kriter alınmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt: - "(Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar) İklim değişimi göz önüne alınarak valiliklerce kış lastiğinin çıkarılacağı tarihler yeniden düzenlenebiliyor. Aksi bir durum olmadığı sürece kış lastikleri çıkarılırken 1 Nisan tarihi ve 7 derece sıcaklığı kriter alınmalıdır" - "Lastik bilinci her geçen yıl yaygınlaştı, kış lastiği kullanımı artış gösterdi. Bugün sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçların değil binek oto sürücülerinin de kış lastiği uygulamasına duyarlı olduğunu görüyoruz"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, valiliklerce iklim değişimi göz önüne alınarak yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiğinin çıkarılması gereken tarihlerin yeniden düzenlenebildiğini belirterek, "Aksi bir durum olmadığı sürece kış lastikleri çıkarılırken 1 Nisan tarihi ve 7 derece sıcaklığı kriter alınmalıdır." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde lastik performansı göz önüne alınarak dizayn edilmiş lastikler olduğunu söyledi.

Bu lastiklerin kış koşullarına uygun tasarlandığını, yaz mevsiminde kullanıma uygun olmadığını ifade eden Kurt, bu yüzden daha güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçişin önemli olduğuna işaret etti.

Kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçların 1 Nisan'a kadar kış lastiği kullanmakla yükümlü olduğunu belirten Kurt, "İklim değişimi göz önüne alınarak valiliklerce kış lastiğinin çıkarılacağı tarihler yeniden düzenlenebiliyor. Aksi bir durum olmadığı sürece kış lastikleri çıkarılırken 1 Nisan tarihi ve 7 derece sıcaklığı kriter alınmalıdır." diye konuştu.

- "Kuru, serin, güneş ışığı almayan ortamlarda saklanmalı"

Kurt, kış lastiği yazın da kullanılırsa fren mesafesinin yaz lastiğine göre daha uzun olacağını ve bunun da tehlike teşkil ettiğini dile getirdi.

Kış lastiğinin yuvarlanma direnci yüksek olduğu için yazın kullanıldığında aracı hareket ettirmek için daha çok güce ihtiyaç duyacağını ve daha fazla yakıt tüketeceğini aktaran Kurt, kış lastiğini zamanında çıkarmak kadar doğru saklamanın da önemli olduğunu vurguladı.

Kullanılmayan lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performanslarını kaybetmemesi için en ideal şartlarda saklanması gerektiğinin altını çizen Kurt, sürücülere kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlarda lastiklerini saklamaları önerisinde bulundu.

- "Lastik bilinci her geçen yıl yaygınlaştı"

Kurt, kış lastiği uygulamasının Türkiye'de 2012 yılında çıkarılan bir genelgeyle yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Genelge çıkmadan önce kış lastiği kullanım oranının yüzde 15-18 aralığında olduğunu bildiren Kurt, şöyle konuştu:

"LASİD olarak 'Güvenli trafik için doğru lastik gerek' söylemiyle yürüttüğümüz bilinçlendirme çalışmalarının sonucunu almak bugün bizi mutlu ediyor. Lastik bilinci her geçen yıl yaygınlaştı, kış lastiği kullanımı artış gösterdi. Bugün sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçların değil binek oto sürücülerinin de kış lastiği uygulamasına duyarlı olduğunu görüyoruz. Lastiğin özellikleri nasıl kullanım şartlarına, kullanıldığı aracın özelliklerine göre değişiyorsa fiyatları da buna göre değişim gösterir. Sürücülerimizin fiyat kıyaslaması yaparken kullanım alanı, performans ve nitelik açısından ürün standartlarını incelemesi önemlidir. Tabii lastik alırken en önemli nokta hep altını çizdiğimiz gibi araç üreticisinin belirlediği ebat ve özelliklere sahip lastiklerin seçilmesidir."

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Erdal Kurt kış lastiği LASİD

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