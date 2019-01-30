Kış mevsiminde grip virüsüne dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk, kış mevsiminde artış gösteren grip (influenza) virüsüne karşı uyarılarda bulundu.

İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen bulaşıcı viral hatalıklardan bir tanesidir. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü olduğunu belirten ve grip salgınına karşı uyaran Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk, enfeksiyonel hastalıklardan korumanın yollarını anlattı.

’’Grip, influenza virüsü sebebiyle oluşur’’

Grip hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Kadir Göktürk, ’’Grip, hasta bir insanın öksürükle havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Bilhassa kış aylarında oldukça yoğun şekilde görülen grip, bebek ve çocuklar için ciddi riskler oluşturur. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçiş gösterir’’ dedi.

’’Griple nezlenin bulguları birbirine benzese de farklı hastalıklardır’’

Griple nezlenin farklı hastalık olduğuna vurgu yapan Dr. Göktürk, ’’Mevsimsel grip yaklaşık 2-3 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile karakterizedir. Öksürük 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir. Küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri insanlar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar (astım, diyabet, kalp hastalıkları gibi) bu kapsamdadır’’ şeklinde konuştu.