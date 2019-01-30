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Kış mevsiminde grip virüsüne dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk, kış mevsiminde artış gösteren grip (influenza) virüsüne karşı uyarılarda bulundu.

İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen bulaşıcı viral hatalıklardan bir tanesidir. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü olduğunu belirten ve grip salgınına karşı uyaran Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk, enfeksiyonel hastalıklardan korumanın yollarını anlattı.

’’Grip, influenza virüsü sebebiyle oluşur’’
Grip hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Kadir Göktürk, ’’Grip, hasta bir insanın öksürükle havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Bilhassa kış aylarında oldukça yoğun şekilde görülen grip, bebek ve çocuklar için ciddi riskler oluşturur. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçiş gösterir’’ dedi.

’’Griple nezlenin bulguları birbirine benzese de farklı hastalıklardır’’
Griple nezlenin farklı hastalık olduğuna vurgu yapan Dr. Göktürk, ’’Mevsimsel grip yaklaşık 2-3 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile karakterizedir. Öksürük 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir. Küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri insanlar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar (astım, diyabet, kalp hastalıkları gibi) bu kapsamdadır’’ şeklinde konuştu.

Influenza virüsü tanı ve tedavisi
Influenza virüsünün tanısına ve tedavisine değinen Dr. Göktürk, ’’Her ne kadar klinik düşündürse de, birçok virüs grip benzeri semptomlara neden olduğu için kesin tanı ancak laboratuvar testleriyle konulabilir. 30 dakika veya daha az sürede sonuç veren hızlı influenza tanı testleri en sık kullanılmaktadır. Tedavide bazı ülkelerde antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ciddi komlikasyonları ve ölümleri azaltabilir. Ancak ideal olarak semptomların başlangıcından itibaren 48 saat içinde tatbik edilmeleri gereklidir. Bazı influenza virüsleri antiviral ilaçlara karşı tedavinin etkinliğini sınırlayan direnç geliştirmektedirler. Antiviral ilaçlar dışında semptomlara yönelik destek tedavisi uygulanır’’ diye konuştu.

Gripten korunma
Gripten korunma yolları anlatan Dr. Öztürk, ’’Hastalıktan veya ciddi sonuçlardan korunmanın en etkili yolu aşılanmadır. İnfluenza virüsleri sürekli değişim gösterirler. Aşıda bulunan virüsler, dolaşımdaki virüslerle iyi eşleştiği zaman aşı çok etkili olur. Yaşlılarda aşı hastalıktan korumada daha az etkili olabilir ancak hastalığın şiddetini, komplikasyonlarını ve ölümü azaltabilir. Aşı ciddi komplikasyonlar açısından yüksek risk grubunda yer alan insanlar, bu insanların bakımıyla ilgilenen ve birlikte yaşayan insanlar için özellikle önemlidir’’ açıklamasında bulundu.

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