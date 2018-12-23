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Kış mevsiminde meyve veren dut ağacı şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 18:16 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dut ağacı kış mevsiminde ürün verdi.

Kış mevsiminde meyve veren dut ağacı şaşırttı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dut ağacı kış mevsiminde ürün verdi. Muharrem İçöz (70), iş yerinin önündeki dut ağacının kış mevsiminde meyve vermesine şaşırdığını söyledi.
Turgutlu'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları ağaçların çiçek açmasına ve meyve vermesine neden oldu. Koşukırı Çarşısı'nda demir doğrama işiyle uğraşan Muharrem İçöz'ün iş yerinin önündeki kara dut ağacının aralık ayında iklim değişikliği nedeniyle erken meyve verdiği görüldü. İçöz, evinin önündeki dut ağacının yılda dördüncü kez meyve verdiğini belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başladığını belirten İçöz, "Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor. Bu yıl hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde gitti ve dut ağacı erken meyve verdi. Bu durum iklim değişikliğini gösteriyor. Şaşırdık kaldık. Bu mevsimde böyle bir şey ilk defa karşılaşıyoruz" diye konuştu.

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Kış mevsiminde meyve veren dut ağacı şaşırttıKış mevsiminde meyve veren dut ağacı şaşırttı

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