Kış mevsiminin gelmesiyle kış saati uygulaması da tekrar gündem oldu... Bakan Bayraktar açıkladı!

Kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmemesi hakkında tartışmalar devam sürüyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağına dair sorunun yanıtı merakla bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. O soruların arasında kış saati uygulamasına yönelik bir soru da vardı.

DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" şeklinde konuştu.

Saatler 29 Ekim Pazar günü dünya genelinde geri alınsa da Türkiye'de bunun dışında kalıyor. 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek. Buna göre; 2024 yılında da kış saati uygulaması uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

CHP'DEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

İHA'nın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Sağlık Komisyonu, kış saati uygulamasının kaldırılmasının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu belirterek, yürürlükteki uygulamadan bir an önce geri dönülmesi çağrısında bulundu.

CHP İl Sağlık Komisyonu adına açıklama yapan Uzm. Dr. Erdem Nalbant, kış saati uygulamasının insan sağlığını olumsuz bir biçimde etkilediğini söyledi. Kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla birçok hastalığın önünün açıldığını söyleyen Uzm. Dr. Erdem Nalbant, “2016 yılında kaldırılan kış saati uygulaması bir an önce tekrar uygulamaya geçirilmelidir. Çünkü kış saatinin kaldırılması bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir. İnsanların bir biyolojik ritmi vardır. Bu da güneşin hareketlerine göredir. Biz biyolojik ritmi bozduğumuzda insanlarda kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet hastalığı, alzheimer gibi hastalıkların arttığı çalışmalarla gösterilmiştir. Özellikle gece vardiyasında çalışan kişilerde bu hastalıkların arttığı görülmüştür. Çocuklarımızın dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve iş kazalarının arttığı bilimsel bir veri olduğu için kış saati uygulamasına bir an önce geri dönülmelidir” ifadelerini kullandı.