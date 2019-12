Kış modasında soğuktan korunma rehberi

Kadınların kış kombinlerinin vazgeçilmezi kabanlar, klas stili ön plana çıkarmada önemli rol oynuyor. Günlük stile zarafet katan kabanlar gardıroplardaki yerini alıyor.

Kış modasının vazgeçilmez parçası kabanlar, gündüzden geceye şıklığın anahtarı. Zühre 2019-2020 kış koleksiyonunda kadınların sokak stilini taçlandırıyor. Kürk detaylarıyla klasik havanın verildiği kabanlar; gri, antrasit, siyah, camel, taba, krem ve baharat tonları ve hardal renkleriyle her yaş grubuna hitap ediyor.

Koleksiyondaki kaşe ve kaşmir kabanlar, hem şık hem de sıcak bir kış geçirmek isteyenleri bekliyor. İsteyenin oversize, isteyenin ise klasik olarak tercih edebileceği kaşe ve kaşmir kabanlar karlı kış günlerine eşlik edecek. Sezonun vazgeçilmezi ise kapitone ile kombinlemiş kaşe modeli kabanlar.

‘Kazayağı’ deseni ile şık ve dikkat çekici

Az bilinen ismiyle piyedepul, çok bilinen ismiyle ‘kazayağı’ deseni, 80’lerde kabanlarda karşımıza çıkan bir desendi. Genellikle siyah beyaz kazayağı deseninin iri kullanımı ile kabanlarda çok çarpıcı bir görünüm sizi bekliyor.

Bu sezon kadın kabanlarda örme veya kapitone parçalar, tasarımcıların sık kullandıkları detaylar. Belden kuşaklı, kruvaze model kabanları eşarplar ile kombinleyebilirsiniz.

Püf noktası

Zühre şıklık yakalamanın püf noktalarını paylaştı. Sade ve rahat bir giyim kumaş olan ekoseyle şıklık yakalamak için bazı noktalara dikkat edilmeli. Ekosenin yanlış kullanımında karmaşık bir görüntü olabilir. Ekose içeren bir parça kullanımında diğer parçalarınızın düz olmasına özen gösterilmeli.

Renklerin modası kışa dokunsun

Hardal sarısından antrasite, klasik siyahtan asil toprak tonlarına kadar çeşit çeşit renkte kabanlar kış modasına renk katıyor.Kadınların yaş ve tercihlerine uygun renkleri koleksiyonunda sunan marka, kaban modellerinde cesur ve zamansız moda anlayışını yansıtıyor.

Her modele özel uyarlanan kürk detayı yakadan boğaza, kollardan minimalist bölgelere kadar pek çok alanda görülebiliyor. İş hayatından özel gezilere kadar her alanda kullanılabilecek kabanlar ile stiliniz zamana meydan okusun.