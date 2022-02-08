Kış Olimpiyatları'nda yarı finale yükselen Furkan Akar kimdir? Furkan Akar kaç yaşında ve hangi spor branşında yarışıyor?

Kış Olimpiyatları'nda yer alan milli sporcu Furkan Akar, Hollanda'da elde ettiği başarıdan sonra gittiği Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nda da kota almaya hak kazandı. Kayak sporunda madalya kazanan Furkan Akar, Kış Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi. Bu gurulandırıcı haberin ardından Furkan Akar'ın hayatı ve kazanmış olduğu başarılar merak edilmeye başlandı.

FURKAN AKAR KİMDİR?

Furkan Akar, 6 Mart 2002 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Türkiye'nin Beijing Olimpiyat Oyunları kafilesindeki en genç sporcuları arasında yer alan genç sporcu Akar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün lisanslı bir sporcusudur. Furkan Akar, 2022 yılı itibari ile 20 yaşına girmiştir.

FURKAN AKAR HANGİ SPOR BRANŞINDA YARIŞIYOR?

Furkan Akar, Kısa Mesafe Sürat Pateni kategorisinde yarışmaktadır ve Akar'ı bu spor dalına yönlendiren kişi abisidir. Küçük yaşlarda abisinin antrenmanlarını seyrettiğini söyleyen genç sporcu, 9 yaşından itibaren kayak sporuna ilgi duymakta ve yaklaşık 11 yıldır bu kategoride çalışmalarına devam etmektedir. Kısa Mesafe yarışlarında çeşitli ülkelerde oynayan Akar, spor hayatına devam etmektedir.

