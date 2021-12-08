Kış Olimpiyatları'na Avustralya'dan da Diplomatik Boykot

Şubat ayında Çin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot edeceğini ve temsilci göndermeyeceğini açıklayan ABD’ye, Avustralya da katıldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin de Çin’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle oyunlara diplomatik temsilci göndermeyeceklerini açıkladı.

ABD yönetimi, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin’in özellikle Sincan bölgesindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na diplomatik temsilci göndermeyeceklerini ilan etmişti.

ABD’li sporcuların olimpiyat oyunlarına katılacak olmasına karşın Pekin’e diplomatik temsilci gitmeyecek olmasına Çin sert tepki gösterdi ve ABD’nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti. Bu adıma karşılık verileceğini açıklayan Çin yönetimi yapılacaklar konusundaysa bir karşılık vermedi.

Son olarak Avustralya Başbakanı Morrison da ülkesinin insan hakları ihlallerine ilişkin olarak Çin’le kurmaya çalıştığı diyaloğun karşılık bulmadığını bu sebeple de kış oyunlarına yönelik ülkesinin de diplomatik boykotta bulunacağını söyledi. ABD’nin olduğu gibi Avustralyalı sporcular da diplomatik boykota karşın oyunlara ülkelerine adına katılacaklar.

Sincan bölgesinde insan hakları ihlalleri yapıldığı iddialarını reddeden Çin yönetimi son olarak Avustralya’nın da boykot kararının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada “Gelseler de gelmeseler de kimsenin umurunda değil”ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Japonya’nın da 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot etmeyi değerlendireen ülkeler arasında oldukları belirtiliyor.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları 4-20 Şubat tarihleri arasında Çin’de yapılacak.

