HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kış Olimpiyatları'na Avustralya'dan da Diplomatik Boykot

Kış Olimpiyatları'na Avustralya'dan da Diplomatik Boykot

08.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayında Çin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot edeceğini ve temsilci göndermeyeceğini açıklayan ABD’ye, Avustralya da katıldı

Şubat ayında Çin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot edeceğini ve temsilci göndermeyeceğini açıklayan ABD’ye, Avustralya da katıldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin de Çin’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle oyunlara diplomatik temsilci göndermeyeceklerini açıkladı.

ABD yönetimi, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin’in özellikle Sincan bölgesindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na diplomatik temsilci göndermeyeceklerini ilan etmişti.

ABD’li sporcuların olimpiyat oyunlarına katılacak olmasına karşın Pekin’e diplomatik temsilci gitmeyecek olmasına Çin sert tepki gösterdi ve ABD’nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti. Bu adıma karşılık verileceğini açıklayan Çin yönetimi yapılacaklar konusundaysa bir karşılık vermedi.

Son olarak Avustralya Başbakanı Morrison da ülkesinin insan hakları ihlallerine ilişkin olarak Çin’le kurmaya çalıştığı diyaloğun karşılık bulmadığını bu sebeple de kış oyunlarına yönelik ülkesinin de diplomatik boykotta bulunacağını söyledi. ABD’nin olduğu gibi Avustralyalı sporcular da diplomatik boykota karşın oyunlara ülkelerine adına katılacaklar.

Sincan bölgesinde insan hakları ihlalleri yapıldığı iddialarını reddeden Çin yönetimi son olarak Avustralya’nın da boykot kararının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada “Gelseler de gelmeseler de kimsenin umurunda değil”ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Japonya’nın da 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot etmeyi değerlendireen ülkeler arasında oldukları belirtiliyor.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları 4-20 Şubat tarihleri arasında Çin’de yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklamaDünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklama
PARTNERMakyajsız paylaştı: Canım kendim!Makyajsız paylaştı: Canım kendim!
Hindistan’da helikopter düştüHindistan’da helikopter düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.