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Kış Olimpiyatları'nı Diplomatik Protesto Gerilimi Büyüyor

09.12.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak protesto etme gerginliği büyüyor. Çin yönetimi protesto kararı alan ülkelerin bunun bedelini ödeyeceklerini iddia etti

Çin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak protesto etme gerginliği büyüyor. ABD’nin ardından Avustralya ve İngiltere’nin de oyunlara diplomatic temsilci göndermeyeceğini açıklamasına Çin yönetimi bir kez daha sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerin bu davranışlarının bedelini ödeyeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Wenbin “ABD, İngiltere ve Avustralya Olimpiyat oyunlarını siyasi manipülasyon amacıyla kullandı. Bu ülkeler bu hatalı davranışlarının bedelini ödeyecekler” dedi.

Başkent Pekin’de 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları özellikle son yıllarda tansiyonun yüksek olduğu ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde yeni bir sorun haline geldi.

ABD ve diğer ülkeler oyunlara diplomatik temsilci göndermeme gerekçesini Çin’in Sincan bölgesindeki uygulamalarıyla insan haklarını ihlal etmesi olarak gösteriyor. Çin’se bu iddiaları reddediyor.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı da gerginlik konusu oldu

Öte yandan ABD Çin’in Uygur bölgesindeki müslüman azınlığıa yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle, bu bölgeden ihracat yasaklayacak bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’nde kabul etti.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü de bu konuya ilişkin açıklamasında ülkesinin iddialara kesinlikle karşı olduğunu ve ABD’nin hata yaptığını söyledi. Sözcü Gao Feng “ABD, bu yanlış davranışına süratle son vermelidir. Çin’in yasal haklarını ve çıkarlarını korumak adına gereken tüm adımları atacağız. ABD, insan hakları bahanesiyle Çin’e karşı zorbalık yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısının, uygulanmaya başlanması için Senato’dan da geçmesi ve ardından da Başkan Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

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