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  4. Kış ortasında merada hayvan otlatma sevinci

Kış ortasında merada hayvan otlatma sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesindeki besiciler kar yağmamasını fırsat bilerek, ocak ayında hayvanlarını otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığı bakımından en önemli illerinden biri olan Van’da kar yağmaması besicilerin yüzünü güldürüyor.

Van’ın Gürpınar ilçesindeki besiciler kar yağmamasını fırsat bilerek, ocak ayında hayvanlarını otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.
Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığı bakımından en önemli illerinden biri olan Van’da kar yağmaması besicilerin yüzünü güldürüyor. Meralardaki ot varlığını karla kapanmaması sayesinde hayvanlarını otlatan besiciler, ocak ayında yemden tasarruf ediyor. Gürpınar ilçesinin geniş meralarında hayvanlarını otlatan besiciler, önceki yıllarda ocak ayında yer yer 2 metre kar bulunurken, bu yıl kuraklık yaşandığını belirtti.
Çocukluğundan beri besicilik yaptığını ifade eden Ömer Karakoç, karın yağmamasıyla birlikte saman ve arpadan tasarruf sağladıklarını söyledi. Önceki yılın aynı döneminde hayvanlarını ahırda beslediklerini dile getiren Karakoç, “Ocak ayının başındayız ve önceki yıllara baktığımızda bu dönemde 2 metreye yakın kar yağmıştı. Şu anki durum bizim için çok güzel ama sonuç nasıl olur onu bilmiyoruz. Karın gelmemesi sıkıntılı bir durumken, bu ayda bizim hayvanlarımızı otlatmamız çok güzeldir” dedi.

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