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Kış ortasında Munzur Çayı'nda yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup kişi, soğuğa aldırış etmeden Munzur Çayı'nda yüzdü - Ferdi Genç: - "Asıl amacımız hem keyif almak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bu şekilde vücut direncimiz artıyor"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup kişi, soğuk havaya rağmen Munzur Çayı'nda yüzdü.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Hozat Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'na giren kişiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kış soğuğuna aldırış etmeden dakikalarca yüzen gruptakiler, eğlenceli anlar yaşadı.

Munzur Çayı'nda yüzenlerden Ferdi Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl kış ortasında yüzdüklerini söyledi.

Soğuğa rağmen yüzmenin keyifli olduğunu belirten Genç, "Buradaki asıl amacımız hem keyif almak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bu şekilde vücut direncimiz artıyor. Aynı zamanda çok keyif alıyoruz." dedi.

Aysel Yeşiltaş Göksu da hava sıcaklığının suya girmeye engel olmadığını ifade ederek, "Kış aylarında yüzmek daha başka oluyor. Arkadaşlarla beraber Munzur Çayı'na girdik. İlk başta su biraz soğuk geldi ama sonrasında alıştık. Güzel ve eğlenceli oldu." diye konuştu.

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kış Munzur Çayı yüzme keyfi

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