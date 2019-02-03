Kış ortasında Munzur Çayı'nda yüzdüler

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup kişi, soğuk havaya rağmen Munzur Çayı'nda yüzdü.
İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Hozat Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'na giren kişiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kış soğuğuna aldırış etmeden dakikalarca yüzen gruptakiler, eğlenceli anlar yaşadı.
Munzur Çayı'nda yüzenlerden Ferdi Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl kış ortasında yüzdüklerini söyledi.
Soğuğa rağmen yüzmenin keyifli olduğunu belirten Genç, "Buradaki asıl amacımız hem keyif almak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bu şekilde vücut direncimiz artıyor. Aynı zamanda çok keyif alıyoruz." dedi.
Aysel Yeşiltaş Göksu da hava sıcaklığının suya girmeye engel olmadığını ifade ederek, "Kış aylarında yüzmek daha başka oluyor. Arkadaşlarla beraber Munzur Çayı'na girdik. İlk başta su biraz soğuk geldi ama sonrasında alıştık. Güzel ve eğlenceli oldu." diye konuştu.
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