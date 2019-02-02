Kış ortasında orman yangını şoku

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün resmî verilerine göre, geçen 2019’un ilk ayında ülke genelinde sert geçen kışa rağmen 6 ayrı orman yangını çıktı.
Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019’un ilk ayı olan Ocak boyunca 6 orman yangını meydana geldi. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Verilere göre, yeni yılın ilk yangını 1 Ocak 2019 günü Antalya’nın Kızıllı köyünde meydana geldi. Ocak ayı boyunca Trabzon’dan Osmaniye’ye, Adana’dan Giresun’a kadar 4 ayrı şehirde 6 orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Ocak ayının son yangını ise Giresun’un Bulancak ilçesinde çıktı. Yangın, büyümeden söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki günlerden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini, vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda yangınlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.
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