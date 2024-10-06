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Kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
06.10.2024 00:22
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Kış saati uygulaması, günün aydınlık vakitlerinden daha fazla yararlanmak için uygulanan bir düzenlemedir. Kış saati uygulaması kapsamında kış aylarında saatler 1 saat geri alınır. Böylece havanın hızlı kararmasından etkilenmemek amaçlanır, gün ışığından daha aktif bir şekilde yararlanılır.

Kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin geri alınmasıyla yapılan bir düzenlemedir. Bu uygulamada sonbaharın sonlarına doğru saatler bir saat geri alınarak sabahları daha fazla gün ışığından faydalanılır. Kış aylarında günlerin kısa olması nedeniyle, özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gidenlerin daha aydınlık saatlerde yola çıkabilmeleri hedeflenir. Genellikle mart ayında yaz saati uygulamasına geçilir, ekim ayında ise saatler yeniden geri alınarak kış saatine geçilir.

Kış saati uygulaması nedir?

Kış saati uygulaması gün ışığından maksimum fayda sağlamak amacıyla her yıl sonbaharda saatlerin bir saat geri alınmasıdır. Bu uygulama, özellikle kış aylarında sabah saatlerinde daha fazla gün ışığı elde etmek için tercih edilir. Ancak Türkiye kış saati uygulamasına 2016'dan itibaren son verdi ve sürekli olarak yaz saati uygulamasını kullanmaya başladı.

Kış saati uygulaması ne zaman başladı?

Türkiye'de ilk kez 1925 yılında kış saati uygulanmaya başlandı. Bu düzenleme, dünya genelinde ise enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla birçok ülkede benimsenmiş bir uygulamadır.

Kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Kış saati uygulaması, 2016 yılında Türkiye'de enerji tasarrufu sağlama ve gün ışığından daha fazla faydalanma amacıyla kaldırıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçildi. Bu değişiklikle özellikle akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından faydalanarak enerji tüketiminin azaltılması hedeflendi. Ayrıca ekonomik ve sosyal yaşamda verimliliği artırma gerekçesi de bu kararda etkili oldu.

Kış saati uygulaması Avrupa Birliği ülkelerinde ise uygulanmaya devam eder. Her yıl mart ayının son pazar günü yaz saati uygulamasına geçerken, ekim ayının son pazar günü kış saati uygulamasına geri dönmektedirler. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi pek çok Avrupa ülkesi bu uygulamayı sürdürür. Ancak Avrupa Parlamentosu 2021 yılında yaz ve kış saati uygulamasını kaldırma yönünde bir öneriyi kabul etti, henüz bu konuda nihai bir karar uygulamaya konulmadı.

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