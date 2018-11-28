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Kış şehri Erzurum beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum Tabyaları ve Palandöken Dağı başta olmak üzere il genelinde drone ile çekilen görüntüler, doyumsuz manzaralar sundu

Türkiye'de, "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği illerden Erzurum'da, kar yağışının ardından drone ile çökülen görüntüler, eşsiz manzaralar sundu.

Bir süre önce etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki Palandöken Dağı ve Erzurum Tabyalarının bulunduğu alanlar başta olmak üzere kent geneli beyaza büründü.

Adeta "gelinlik" giyen şehirde, "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki tabyalarda, eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Kar sonrası Palandöken Dağı ve çevresi ile kent genelindeki beyaz örtünün oluşturduğu doyumsuz manzaralar, izleyenleri büyüledi.

Tabyalar başta olmak üzere şehir genelindeki eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

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