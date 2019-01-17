Kış soğuğunda Çeşme'yi ısıttı

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ bir mayo ve bikini firması, 2019 yaz koleksiyonununun katalog çekimlerini Kolombiyalı manken Maria Malpuca ile yaptı. İzmir'in Çeşme ilçesinde soğuk havada yapılan çekimler, 2 gün sürdü.

Bir mayo ve bikini firmasının 2019 yaz koleksiyonunun katalog çekimleri, soğuk kış günlerinde Çeşme'de gerçekleştirildi. Kolombiyalı manken Maria Malpuca'nın firmanın ürettiği bikini ve mayoları giyerek poz verdiği çekimler, 2 gün sürdü. Ocak ayının soğuğuna rağmen çalışmadan çok memnun olduğunu belirten Maria Malpuca, Çeşme'yi çok beğendiğini söyledi. Firma yönetim kurulu eş başkanı Uğur Karpat da "Yorucu ama keyifli bir çekim oldu. 2019 yılı için hanımlara çok renkli ve çeşitli bir koleksiyon hazırladık. Onları keyifli bir yaz bekliyor" dedi.

Çekimleri fotoğraf sanatçısı Nejat Osman Akdeniz görüntüledi.

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