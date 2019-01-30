HABER

‘Kış soğuklarına en doğal çözüm: ’Anadolu Propolisi’

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kış soğuklarının iyice hissedilmeye başladığı bu aylarda solunum yolları hastalıklarının tedavisi için ‘Anadolu Propolisi’ kullanımını öneren Gıda Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin bağışıklık düzenleyici etkileri olduğunu belirtti.Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında birçok hastalık, hem yetişkinleri hem de çocukları etkisi altına alıyor.

Kış soğuklarının iyice hissedilmeye başladığı bu aylarda solunum yolları hastalıklarının tedavisi için ‘Anadolu Propolisi’ kullanımını öneren Gıda Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin bağışıklık düzenleyici etkileri olduğunu belirtti.
Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında birçok hastalık, hem yetişkinleri hem de çocukları etkisi altına alıyor. BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, grip, nezle, geniz akıntısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla baş etmek için düzenli olarak propolis tüketmeyi önerdi.

"Propolis tüketmeyi öneriyorum"
Yapılan bilimsel araştırmalarla propolisin birçok biyolojik aktivitesi olduğunun kanıtlandığını ifade eden Samancı, "Propolisin antioksidan, antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuvar, antiseptik, antitümor ve antiülser etkileri, insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösteriyor. Özellikle kış aylarında düzenli olarak propolis tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Propolisin bağışıklığı düzenleyici etkileri bizi virüs ve mikroplardan koruyarak, savunma mekanizmamızı güçlendiriyor. Kış aylarını hastalanmadan atlatmak ve bağışıklığı güçlendirmek için herkese propolis tüketmeyi öneriyorum" ifadelerini kullandı.
Propolisin kaynağının ve nasıl üretildiğinin de oldukça önemli olduğuna değinen Samancı, propolis bileşiminin elde edildiği coğrafi bölgeye ve bitkisel kaynağa göre değişkenlik gösterdiğinin altını çizdi.

"Propolisi araştırmalı ve doğru üretilmiş olanı tüketmeliyiz"
İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te diğer ülkelerden elde edilen propolisler ve Anadolu Propolisi karşılaştırılarak araştırma gerçekleştirdiklerini bildiren Samancı şöyle konuştu:
"Araştırmamızın sonuçlarına göre, Anadolu propolisi, sahip olduğu fenolik flavonoid bileşenlerle, çok özel bir antioksidan ve antibakteriyel profile sahip. Bu nedenle tükettiğimiz her şeyde olduğu gibi propolisi de araştırmalı ve doğru işlemlerle üretilmiş olanı tüketmeliyiz. Aksi halde, doğal ve katkısız adı altında satılan sahte ürünlerden de zarar görebiliriz."

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtıİstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı
Uzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısıUzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.