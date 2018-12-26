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Kış Turizm Merkezi Uludağ’da gıda denetimi gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

BURSA'da yaklaşan yılbaşı öncesi Uludağ'da bulunan otel ve işletmeler denetlendi.

Kış Turizm Merkezi Uludağ’da gıda denetimi gerçekleşti

Muammer İRTEM/ BURSA,(DHA) - BURSA'da yaklaşan yılbaşı öncesi Uludağ'da bulunan otel ve işletmeler denetlendi. İl Müdürü Hamit Aygül, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıda konusunda en iyi hizmeti alabilmeleri için denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.
Yılbaşı’nın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen ve Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ’da gıda denetimleri sıklaştı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül’ün bizzat katıldığı denetimlerde, Uludağ 1'inci ve 2'nci gelişim bölgesinde bulunan otel ve işletmeler denetlendi. Denetlenen 20 otel, 40 satış yeri, 60 toplu tüketim yeri ve 30 açık alkollü içki sunumu yapan işetmelerde; gıda ve alkollü içkilerin güvenilirliği, genel ve özel hijyen esaslarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. İşletmelere Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği ile ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Aygül, denetimler esnasında, vatandaşların gönül rahatlığıyla gıda tüketmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıda konusunda en iyi hizmeti alabilmeleri için denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimleri aralıksız sürdüreceğiz. Gıda güvenliği olmadan sağlıklı bir toplum olamayacağının bilinciyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kış Turizm Merkezi Uludağ’da gıda denetimi gerçekleştiKış Turizm Merkezi Uludağ’da gıda denetimi gerçekleşti

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