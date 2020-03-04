Kış turizminin parlayan yıldızı Çambaşı Yaylası

Kayak merkezi, Ordu'nun yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kayak tutkununu ağırlıyor. Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunlukla birçok ünlü kayak tesisini aratmayan 2 bin rakımlı yayla, yazın olduğu kadar kışın da turizmde adından söz ettiriyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin bu sezon şimdiye kadar 200 bin kişinin üzerinde ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın hem yaz hem de kış aylarında yerli ve yabancı turist çeken önemli yaylalardan olduğuna işaret eden Kaya, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin açılmasının ardından yaylanın adını daha fazla duyurmaya başladığını aktardı.

Kaya, tesisin yaylaya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yayladaki konaklama sorununun, yapımı devam eden 5 yıldızlı otelin tamamlanmasıyla aşılacağını belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi ve Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi Sorumlu Müdürü Fevzi Turan ise kış turizm sezonunun açılmasıyla konaklama kapasitesinin yüzde yüz dolu olduğunu ifade etti.