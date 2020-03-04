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Kış turizminin parlayan yıldızı Çambaşı Yaylası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

Ordu'daki Çambaşı Yaylası'nda 2017'de hizmet vermeye başlayan Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne ilgi giderek artıyor. Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alana inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Kayak merkezi, Ordu'nun yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kayak tutkununu ağırlıyor. Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunlukla birçok ünlü kayak tesisini aratmayan 2 bin rakımlı yayla, yazın olduğu kadar kışın da turizmde adından söz ettiriyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin bu sezon şimdiye kadar 200 bin kişinin üzerinde ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın hem yaz hem de kış aylarında yerli ve yabancı turist çeken önemli yaylalardan olduğuna işaret eden Kaya, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin açılmasının ardından yaylanın adını daha fazla duyurmaya başladığını aktardı.

Kaya, tesisin yaylaya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yayladaki konaklama sorununun, yapımı devam eden 5 yıldızlı otelin tamamlanmasıyla aşılacağını belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi ve Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi Sorumlu Müdürü Fevzi Turan ise kış turizm sezonunun açılmasıyla konaklama kapasitesinin yüzde yüz dolu olduğunu ifade etti.

Tesise günübirlik turistlerin yanı sıra okul organizasyonlarının da geldiğini kaydeden Turan, kar kalitesinin çok iyi olduğunu vurguladı.

Turan, mekanın tur şirketlerinin de gözdesi haline geldiğini belirterek, Ordu Büyükşehir Belediyesinin tüm bu ilgiyi göz önünde bulundurarak halka daha iyi hizmet verebilmesi noktasında en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

VATANDAŞLAR TESİSLERDEN MEMNUN

Kayak tesisine ailesiyle gelen Yaşar Temel, tesisin Ordu'ya çok büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Böyle yerlerin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Temel, "Burası gerçekten çok güzel. Kafa dağıtabileceğimiz ve spor yapabileceğiniz ender yerlerden biri. Ordu haricinde Türkiye'nin her yerinden insanların burayı bilip tanımalarını istiyoruz." dedi.

Filiz Akgün ise Çambaşı Yaylası'nın doğasının çok güzel olduğuna dikkati çekerek, "Kayak tesisinin pistleri de oldukça geniş ve spor yapmaya uygun. Burası profesyonel olmayanların da rahatlıkla kayabileceği bir yer. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Yaklaşık 15 senedir kayak sporunu Avusturya'da yaptığını belirten Akgün, "Bu sezon da burayı denemek istedik. Kesinlikle geldiğime hiç pişman değilim. Bundan sonra buraya gelmeye devam edeceğim." dedi.

13 yaşındaki Eylül Aydın da ilk defa Çambaşı'na geldiğini ve tesislerdeki imkanlardan çok memnun kaldığını söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Çambaşı Yaylası

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