Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz'de, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ve bu yıl kış uykusuna yatmayan ayılar, yiyecek bulmak için indikleri köylerde halkı tedirgin ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayılar insanlardan uzak durmayı tercih ediyorlar. Ancak ayılarla karşılaşma durumlarında ise istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yapıldı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının olduğu sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlıklar gözlemlendi. Çalışma sonucu ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde yaklaşık yüzde 10'luk artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerindeki ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Doğu Karadeniz'de son zamanlarda artan ayı saldırıları, bölge sakinlerini de tedirgin ediyor. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek, büyükbaş ve küçükbaşlar ile tarım ürünlerine zarar verirken, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor.

'KAR GÖRMEYE GİDENLER, AYI İLE KARŞILAŞABİLİR'

Doğu Karadeniz'de beklenen karın yağmadığını ve ayıların bu nedenle kış uykusuna yatmadığını ifade eden KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya bölgede 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayıların tehdit oluşturduğunu söyledi. Ayıların bu dönemlerde besin arayışı içinde olduklarını belirten Başkaya, "Ayılar kış uykusu yani bilimsel olarak kış dinlenmesine yatan hayvanlar. Ayıların popülasyonunun arttığını bizde envanter sayım yapan insanlarda söylüyorlar. Bu gözle görünür bir gerçek. İnsanları bu anlamda uyarmak gerekiyor. Ayılar insanlardan uzak durmayı tercih ediyorlar. Ancak ayılarla karşılaşma durumlarında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi.

'KIŞ DİNLENMESİNE ÇEKİLMİYORLAR'

Son 10 yılın kayıtlarına göre ülke genelinde ayı saldırısı sonucu 22 ölüm vakası, ciddi olarak 100 yaralanma ve bir çok da psikolojik olarak travma yaşandığını ifade eden Başkaya, "Ayıların birçoğu artık kış dinlenmesi dönemine girmiyor. Yüksek kesimlere kar görmeye, doğa ile baş başa kalmaya çıkanlar her an ayı ile karşılaşabilir. Kar görmek için yüksek bölgelere gidenler veya kar görmenin yanında yüksek kesimlere doğa ile baş başa olmak için çoluk çocuk arabaya doluşup gidenler çok var. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ayıların hepsi kış dinlenmesine çekilmiyorlar. Bir kısım ayılar buna gerek bile duymuyorlar. Bu dönemler artık ayıların uyanma dönemleri. Bu günlerde çok daha dikkat etmek lazım. Çünkü ayılar besin arayışına girecekler. İnsanlarla karşılaşma olasılıkları daha da artacak" diye konuştu.

'AYILAR ARTIK HER YERDE'

Tedbirlerin ayı ile karşılaşmadan önce alınması gerektiğini vurgulayan Başkaya, "Ayı ile karşılaştığımda ne yapacağım' diye soranlar oluyor. Ancak ayı ile karşılaşmadan önce ne yapmak gerektiğini bilmek çok daha önemli. Karşılaşma anında yapılacaklar size anlatılır ama siz onları o an yapabilir misiniz, yapamaz mısınız bilinmez. Ben buradan anlatıyorum karşı tarafta kendi kendini yetiştiriyor. Bu basın aracılığı ile komando yetiştirmeye benziyor. Ayı ile karşılaşmamak için doğada kesinlikle gürültülü olunması lazım, tek başına olmamak lazım, tek başına olanlar için şarkı, türkü söylemeyi öneriyoruz ki ayı sizi duyup çekinebilsin. Sisin içerisinde, ormanlık alanlarda ayının sizi fark etmesi zorlaşır. Çocuklarınızı doğaya salmayın. Karşılaşmaların sayısını bu şekilde azaltabiliriz. Ayılar artık doğada her yerde. Artık ayıya rastlamayanımız yok" dedi.