Kış uykusuna yatmayan bozayı için harekete geçtiler

Şenkaya ilçesi ve bağlı köylere inip, yiyecek ararken ambarlara zarar veren bozayı ile ilgili ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, arazideki evlerden yiyecek çalan bozayıyı görünce uyuşturucu iğne atılan tüfekle vurdu. Bir süre direnen bozayıya ekipler, tüfekle 5 iğne daha attı. İğnelerin etkisiyle uyuşmaya başlayan bozayı, köylülerin de yardımıyla araca koyulup, yerleşim yerlerinden uzak alana götürüldü. Görevliler, bir süre sonra iğnelerin etkisi geçince bozayının yanından ayrıldı.

Kaynak: DHA



