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Kış uykusuna yatmayan bozayı için harekete geçtiler

18.11.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kış uykusu öncesi Şenkaya ilçesine bağlı köylere inerek yiyecek arayan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince uyuşturucu iğne atılan tüfekle vuruldu. Bozayı, yerleşim alanından uzak noktaya bırakıldı.

Kış uykusuna yatmayan bozayı için harekete geçtiler

Şenkaya ilçesi ve bağlı köylere inip, yiyecek ararken ambarlara zarar veren bozayı ile ilgili ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, arazideki evlerden yiyecek çalan bozayıyı görünce uyuşturucu iğne atılan tüfekle vurdu. Bir süre direnen bozayıya ekipler, tüfekle 5 iğne daha attı. İğnelerin etkisiyle uyuşmaya başlayan bozayı, köylülerin de yardımıyla araca koyulup, yerleşim yerlerinden uzak alana götürüldü. Görevliler, bir süre sonra iğnelerin etkisi geçince bozayının yanından ayrıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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