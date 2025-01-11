Kış ve ilkbaharda dikkat edilmesi gereken tehdit: HMPV! Bu belirtilerle ortaya çıkıyor

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, “HMPV, özellikle 6-12 aylık bebeklerde, 65 yaş üstü kişilerde, akciğer hastalığı olan bireylerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır hastalıklara yol açabilir. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 10-12’sinin sebebi HMPV’dir. Çoğu vaka hafif seyretmesine rağmen, çocukların yüzde 5-16’sında zatürre gibi ciddi komplikasyonlar görülebildiğinin altını çizdi.

TEMASLA BULAŞIYOR

Hastalığın belirtilerini sıralayan Dr. Uzun, “Öksürük, ateş, burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve vücutta döküntü yer alır ve HMPV, doğrudan temas veya virüs bulaşmış yüzeylere dokunma yoluyla yayılır. Öksürme, hapşırma, el sıkışma, sarılma ve günlük hayatta kullanılan telefon, kapı kolu gibi yüzeyler bulaşma yolları arasında sayılabilir” dedi.

ANTİBİYOTİKLERİN BU HASTALIKTA YERİ YOKTUR VE ETKİLİ DEĞİLDİR

Hastalığın tedavisinden bahseden Dr. Uzun, “Spesifik bir antiviral ilaç bulunmamakla belirtilere yönelik tedavi uygulanır. Ateş düşürücüler veya öksürük kesiciler bu süreçte kullanılabilir. Ancak HMPV bir virüs olduğu için antibiyotiklerin bu hastalıkta yeri yoktur ve etkili değildir” şeklinde konuştu.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Dr. Uzun son olarak şunları söyledi:

“Enfeksiyondan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi önemlidir. Ellerin düzenli olarak sabun ve suyla yıkanması veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenmesi gerekir. Öksürük veya hapşırık sırasında ağız ve burun bir mendil ile ya da dirsek içiyle kapatılmalıdır. Ayrıca, temiz olmayan ellerle yüz, burun ve gözlere dokunulmaktan kaçınılmalıdır.”

(İHA)