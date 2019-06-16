Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Yılın bu özel gününde Babalar Günününü kutluyoruz. Babamıza veya çevremizdeki babalara ki bu kocamız, kardeşimiz, amcamız veya bir arkadaşımız olabilir, babalık görevlerini fedakarlıkla yerine getirmelerine teşekkür ediyoruz. Hayattaki en önemli mutluluklardan biri olan baba olmalarını kutluyoruz. Bunun için sizlere çevrenizle veya babanızla paylaşabileceğiniz anlamlı, güzel ve kısa Babalar Günü mesajları derledik. Bu mesajları isterseniz direkt olarak SMS veya WhatsApp ile gönderebilir, isterseniz de Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlardan paylaşabilirsiniz. KISA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle… Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun… Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası… Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun. Aslan babam, babalar günün kutlu olsun… Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Biricik babama sevgilerimle! Babalar günün kutlu olsun. Mynet.com ailesi olarak tüm babaların, Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız. Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam… Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun! Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun. Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım. Babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum. Huzur ve dert ortağım, babalar günün kutlu olsun.

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