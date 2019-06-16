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Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 05:35 | Son Güncelleme

Türkiye dahil dünyanın dört bir köşesinde Haziran ayının ikinci Pazar gününde Babalar günü kutlanıyor. Kimisi babasına, baba olan bir yakınına, arkadaşına hediye alacak veya onunla güzel bir mesaj paylaşarak, Babalar Gününü kutlayacak. Siz de babanıza veya bir babaya güzel bir mesaj göndermek isterseniz sizin için anlamlı güzel ve kısa Babalar Günü mesajları derledik.

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Yılın bu özel gününde Babalar Günününü kutluyoruz. Babamıza veya çevremizdeki babalara ki bu kocamız, kardeşimiz, amcamız veya bir arkadaşımız olabilir, babalık görevlerini fedakarlıkla yerine getirmelerine teşekkür ediyoruz. Hayattaki en önemli mutluluklardan biri olan baba olmalarını kutluyoruz. Bunun için sizlere çevrenizle veya babanızla paylaşabileceğiniz anlamlı, güzel ve kısa Babalar Günü mesajları derledik. Bu mesajları isterseniz direkt olarak SMS veya WhatsApp ile gönderebilir, isterseniz de Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlardan paylaşabilirsiniz.

KISA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun…

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası…

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Aslan babam, babalar günün kutlu olsun…

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Biricik babama sevgilerimle! Babalar günün kutlu olsun.

Mynet.com ailesi olarak tüm babaların, Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım. Babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.

Huzur ve dert ortağım, babalar günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun…

Babacığım seninle evimize can gelir. Yürek dolusu sevgi bize heyecan gelir. Babalar günün kutIu oIsun.

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

Hayatımızın her alanında varlığını hissettiren babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

Her şeyin en iyisini düşünen, kahraman ve fedakâr tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Babaların en iyisi, bugün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

Canım babam! Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Bir kızın kalbi her zaman babasına aittir. Babasının da kızına. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Doğru yoldan asla ayrılmamamız için uğraşan, en büyük ilham kaynağımız olan babalarımızın Babalar günü kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Hayat boyu yükümüzü paylaşan, bizi daima güvende hissettiren babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

‘Siz yiyin benim canım istemiyor’dur baba, ‘size alalım benim var’dır baba, en büyük kahramandır baba. Babalar Günü kutlu olsun.

Yürekten babalık yapan herkesin Babalar Günü kutlu olsun!

Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar gününü kutlarım.

Allah’ım seni başımızdan hiç eksik etmesin. Babalar günün kutlu olsun gül yüzlü babam.

Bana verdiğin sonsuz sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Bir adam yaşlandığını anlar, çünkü babasına benzemeye başlar.

“Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Tanrı da senin mutluluk ışığını söndürür.” Hz. Muhammed (s.a.v)

“Bir baba yüz öğretmene bedeldir.” George Herbert

“Babanın mirasını mı istiyorsun? Bilgisini öğren. Onun parasını hemen harcayabilirsin.” Sadi

“Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz.” Gabrielle D’annunzio

“Baba, koruma ve yardımın, anne şefkat ve sevginin sembolüdür.” Lâ Edrî

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