Kısa Bayram mesajları 2019: Kurban Bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Eş, dost tanıdık çok. Hele artık sosyal medya sayesinde çevremiz iyice genişledi. Bu yüzden bu Kurban bayramı da çevrenizdeki herkesle görüşme imkanınız yok. Yine de yakınlarınıza ve çevrenize bayram vesilesi ile güzel bir paylaşım yapmak isterseniz bayram mesajları listemizden hazırlanabilirsiniz. 2019 yılının Kurban bayramını kutlamak için hazırladığımız listede anlamlı ve güzel kısa bayram mesajları bulabilirsiniz. İşte lafı uzatmadan, az ama özü sevenler için kısa Kurban bayramı mesajları...
Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.
Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah”ı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun.
Şeker tadında bir Kurban Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…
En kötü gününüz bu Kurban Bayramındaki gibi güzel olsun… Bayramınız kutlu olsun…
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Dualarım sizinle. Bir dahaki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramınız hayırlı olsun.
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun!
Dünyada ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.
Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.
Kurban Bayramını canıgönülden tebrik ediyor, bayramın huzur, sağlık ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını yüce Allah'tan diliyorum.
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.
Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.
Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için, Kurban Bayramınız mübarek olsun..
Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!
Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.
Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Herkesin Kurban Bayramını kutlar, sağlık, esenlik ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah’ı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…
Tatil günlerinizi mutlu bir şekilde geçirmenizi diler iyi bayramlar dilerim…
Kurban
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Ramazan bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...
Sevgi ikliminde bir bayram geçirmen dileğimle, bayramın kutlu olsun hayatımın anlamı.
Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…
Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...
Bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.
Bayramın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.
Bulutlar yağmurun, çocuklar mutluluğun, bayramlar paylaşmanın ve sevginin habercisidir. Hepinizin bayramı kutlu ve mutlu olsun.
Ellerimizi mevlaya açtık. Duaların geri çevrilmediği bayram sabahı bütün müslümanlara mubarek, bayramınız kutlu olsun.
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
Bu mübarek Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.
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