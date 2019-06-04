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Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 06:37 | Son Güncelleme

Ramazan bayramında lafı uzatmadan hemen tebrik edip iyi dileklerinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? O zaman bu liste tamam size göre. Sizin için hanerimizde kısa ama öz çeşit bayram mesajları derledik. Kısa oluşları ile tam da Twitter veya Whatsapp gibi platformlardan paylaşıma uygun bu bayram mesajları ile yakınlarınızın Ramazan bayramını kutlayabilirsiniz.

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Eş, dost tanıdık çok. Hele artık sosyal medya sayesinde çevremiz iyice genişledi. Bu yüzden bu Ramazan bayramı da çevrenizdeki herkesle görüşme imkanınız yok. Yine de yakınlarınıza ve çevrenize bayram vesilesi ile güzel bir paylaşım yapmak isterseniz bayram mesajları listemizden hazırlanabilirsiniz. 2019 yılının Ramazan bayramını kutlamak için hazırladığımız listede anlamlı ve güzel kısa bayram mesajları bulabilirsiniz. İşte lafı uzatmadan, az ama özü sevenler için kısa Ramazan bayramı mesajları...

KISA BAYRAM MESAJLARI

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah”ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

En kötü gününüz bu Ramazan Bayramındaki gibi güzel olsun… Bayramınız kutlu olsun…

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Dualarım sizinle. Bir dahaki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Ramazan Bayramınız hayırlı olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

11 ayın sultanı Ramazanın soframıza getirdiği bolluk gibi bu bayramda bol bol içinizde huzur olsun, bayramınız mübarek olsun.

Dünyada ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için, Ramazan Bayramınız mübarek olsun..

Allah-u Teala bu mübarek Ramazan Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Ramazan Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Ramazan Bayramınızı Kutluyorum.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun, Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Herkesin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık, esenlik ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah’ı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…

Tatil günlerinizi mutlu bir şekilde geçirmenizi diler iyi bayramlar dilerim…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Ramazan bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

Sevgi ikliminde bir bayram geçirmen dileğimle, bayramın kutlu olsun hayatımın anlamı.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...

Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Bayramın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Bulutlar yağmurun, çocuklar mutluluğun, bayramlar paylaşmanın ve sevginin habercisidir. Hepinizin bayramı kutlu ve mutlu olsun.

Ellerimizi mevlaya açtık. Duaların geri çevrilmediği bayram sabahı bütün müslümanlara mubarek, bayramınız kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bu mübarek Ramazan Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!
Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları! Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!
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