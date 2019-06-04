Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Eş, dost tanıdık çok. Hele artık sosyal medya sayesinde çevremiz iyice genişledi. Bu yüzden bu Ramazan bayramı da çevrenizdeki herkesle görüşme imkanınız yok. Yine de yakınlarınıza ve çevrenize bayram vesilesi ile güzel bir paylaşım yapmak isterseniz bayram mesajları listemizden hazırlanabilirsiniz. 2019 yılının Ramazan bayramını kutlamak için hazırladığımız listede anlamlı ve güzel kısa bayram mesajları bulabilirsiniz. İşte lafı uzatmadan, az ama özü sevenler için kısa Ramazan bayramı mesajları...

KISA BAYRAM MESAJLARI

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah”ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

En kötü gününüz bu Ramazan Bayramındaki gibi güzel olsun… Bayramınız kutlu olsun…

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!