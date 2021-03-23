Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Bir senedir kapalı olan iş yerlerinde vatandaşların mağdur olmaması için Kısa Çalışma Ödeneği yardımı yapılıyordu. Birçok vatandaşın yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği’nin son bulacağı tarihin açıklanması ile bu konu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi alanındaki gelişmeler ile kısa çalışma ödeneğine de değindi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Bu duruma göre son olarak yayınlanan düzenlemeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihinde sona erecek.