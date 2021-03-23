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Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

23.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde işten çıkarma yasağının iki ay daha uzatılması kararının ardından, vatandaşların gözü Kısa Çalışma Ödeneği’ne çevrildi. Kısa Çalışma Ödeneği’nin ne zaman biteceği hakkındaki açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği’nin mart ayında son bulacağını açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Bir senedir kapalı olan iş yerlerinde vatandaşların mağdur olmaması için Kısa Çalışma Ödeneği yardımı yapılıyordu. Birçok vatandaşın yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği’nin son bulacağı tarihin açıklanması ile bu konu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi alanındaki gelişmeler ile kısa çalışma ödeneğine de değindi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Bu duruma göre son olarak yayınlanan düzenlemeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihinde sona erecek.

cumhurbaşkanı erdoğan

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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Cumhurbaşkanı Kısa Çalışma Ödeneği

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