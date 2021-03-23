Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Bir senedir kapalı olan iş yerlerinde vatandaşların mağdur olmaması için Kısa Çalışma Ödeneği yardımı yapılıyordu. Birçok vatandaşın yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği’nin son bulacağı tarihin açıklanması ile bu konu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi alanındaki gelişmeler ile kısa çalışma ödeneğine de değindi.
Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."
Bu duruma göre son olarak yayınlanan düzenlemeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihinde sona erecek.
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.