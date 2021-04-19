Kısa çalışma ödeneği bitti mi? KÇÖ ne zaman yatar?

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istedi. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi sona erene kadar yürürlükte kalması gerektiğini belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ? KÇÖ NE ZAMAN UZATILACAK?

Artan vaka sayıları nedeniyle alınan kısmi kapanma kararının zaten zor durumda olan işletmeleri dar boğaza ittiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Nisan ayı itibarıyla sona eren kısa çalışma ödeneği desteği, istihdamın korunması ve işverenin önünü görmesi adına yeniden uygulamaya alınmalıdır” dedi.

TESK'TEN KÇÖ UZATMA TALEBİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istedi. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi sona erene kadar yürürlükte kalması gerektiğini belirtti. Son düzenlemeyle 1.500 TL’ye çıkarılan Nakdi Ücret Desteği’nin de genişletilmesini isteyen Palandöken “Nakdi Ücret Desteği’nin kapsamı genişletilirken bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiden olumsuz etkilenen diğer meslekler de bu kapsama dahil edilmeli” dedi.

Palandöken şöyle devam etti: “415 meslek kolunun tamamı pandemiden olumsuz etkilendiği için Nakdi ücret Desteği’nin kapsamına diğer meslekler de eklenmeli. Bir yıldır iş yapamayan okul servis araçları, kantinler, kırtasiyeciler ve yanı sıra halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da kapsama alınmalı .”



