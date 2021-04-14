HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? KÇÖ ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? KÇÖ ne zaman bitecek?

14.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı itibariyle geçerli olacak bazı kısıtlama açıklamalarında bulundu. Günlük 60 bini geçen vaka sayıları sebebi ile birçok iş yeri tekrar kapatılırken, sokağa çıkma kısıtlaması da artırıldı. Pandemi döneminde işsiz kalan birçok vatandaş Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ) yararlanıyordu. Ancak yapılan açıklama ile 31 Mart tarihi itibariyle KÇÖ sonra erdi.

Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? KÇÖ ne zaman bitecek?

Dün yapılan açıklamalardan ve geri gelen kısıtlamalardan sonra ise vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılması açıklamasını bekledi. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), ekonomik, bölgesel kriz, sektörel veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresi azalan kişilere maddi destek amaçlı İşsizlik Sigortası Fonu’nu kullanarak veriliyordu. Ancak ne yazık ki dün yapılan açıklamalarda KÇÖ ödemelerinini uzatılacağı bilgisi paylaşılmadı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda; “Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.” İfadelerini kullandı.

erdoğan

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTİYOR?

Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona erdiği ve uzatılmadığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti
Bursa'da iftar ne zaman, akşam namazı kaçta? Bursa'da iftar ne zaman, akşam namazı kaçta?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Kısa Çalışma Ödeneği

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.