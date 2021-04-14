Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? KÇÖ ne zaman bitecek?

Dün yapılan açıklamalardan ve geri gelen kısıtlamalardan sonra ise vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılması açıklamasını bekledi. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), ekonomik, bölgesel kriz, sektörel veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresi azalan kişilere maddi destek amaçlı İşsizlik Sigortası Fonu’nu kullanarak veriliyordu. Ancak ne yazık ki dün yapılan açıklamalarda KÇÖ ödemelerinini uzatılacağı bilgisi paylaşılmadı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda; “Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.” İfadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTİYOR?

Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona erdiği ve uzatılmadığı açıklandı.



