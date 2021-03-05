Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı?

Pandemi sürecinde kapanan iş yerlerinde çalışan vatandaşlarımız için devlet Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında her ay belli yardımlarda bulunuyordu. Son yapılan Kabine Toplantısı sonucunda alınan kararla kafe ve restoranların açılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda birçok vatandaş işlerine geri dönebildi. Ancak iş yerlerinin tam kapasite çalışmaması sebebi ile binlerce çalışan halen işsiz. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonucunda alınan kararla, düşük ve orta riskli illerde hafta içi ve hafta sonu saat 07.00 – 19.00 arasında kafe ve restoranların açılması kararlaştırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta içi ve Cumartesi günü saat 07.00 – 19.00 arasında faaliyetlerine devam etme kararı verildi. Bu süreçte çalışanların birçoğu iş yerlerine geri döndü. Kafe ve restoranların %50 kapasite ile çalışılması sebebi ile bu iş yerlerinde halen çalışan binlerce vatandaş işsiz durumda.