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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı?

05.03.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı?

Korona virüs ile beraber birçok işletme alınan kararlarla geçici süreliğine kapatılmıştı. Birçok işveren ve çalışan kesim evlerine kapandı. Kafe, restoran ve barlarda çalışarak geçimini sağlayan pek çok vatandaşımız, geçim sıkıntısı içindeydi. Yaklaşık bir senedir devlet, yaşanan bu mağduriyetin önüne geçmek için vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği yardımında bulundu. Yeni yıla girilmesi ile Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zamana kadar uzatıldığı merak ediliyor? Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatac

Pandemi sürecinde kapanan iş yerlerinde çalışan vatandaşlarımız için devlet Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında her ay belli yardımlarda bulunuyordu. Son yapılan Kabine Toplantısı sonucunda alınan kararla kafe ve restoranların açılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda birçok vatandaş işlerine geri dönebildi. Ancak iş yerlerinin tam kapasite çalışmaması sebebi ile binlerce çalışan halen işsiz. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonucunda alınan kararla, düşük ve orta riskli illerde hafta içi ve hafta sonu saat 07.00 – 19.00 arasında kafe ve restoranların açılması kararlaştırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta içi ve Cumartesi günü saat 07.00 – 19.00 arasında faaliyetlerine devam etme kararı verildi. Bu süreçte çalışanların birçoğu iş yerlerine geri döndü. Kafe ve restoranların %50 kapasite ile çalışılması sebebi ile bu iş yerlerinde halen çalışan binlerce vatandaş işsiz durumda.

Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceği netleşmiş oldu.

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İşten çıkarma son tarih ne zaman?

Salgın nedeni ile iş kanununa eklenen geçici 10.madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmıştı. Yasağın kapsamı gereği işveren işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart’a kadar uzatıldı.


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Recep Tayyip Erdoğan

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