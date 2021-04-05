‘Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?’ soruları yanıt buldu

Mart ayına dair işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği içerisinde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacak. Corona virüsü salgını sebebiyle olumsuz etkilenen işçi ve işverenlere yardımcı olmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün itibariyle hesaplara yatırılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu kapsamda Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmakta olan binlerce vatandaş devlet tarafından sağlanan ödeneğin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediyordu. Pandemi sürecinde ekonomik açıdan kötü etkilenmekte olan vatandaşlara maddi açıdan destek amacıyla yapılan bu ödemeler bulunduğumuz ay itibarıyla sona erdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı;