‘Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?’ soruları yanıt buldu

Mart ayına dair işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği içerisinde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacak. Corona virüsü salgını sebebiyle olumsuz etkilenen işçi ve işverenlere yardımcı olmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün itibariyle hesaplara yatırılacak.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu kapsamda Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmakta olan binlerce vatandaş devlet tarafından sağlanan ödeneğin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediyordu. Pandemi sürecinde ekonomik açıdan kötü etkilenmekte olan vatandaşlara maddi açıdan destek amacıyla yapılan bu ödemeler bulunduğumuz ay itibarıyla sona erdi.
Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı;
"Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA SAYFASI
Kısa çalışma ödeneği sona ermesinin ardından iş verenler için iki yol gözükecek. Ya çalışanlar normal çalışma şekline geri dönecek ya da izne çıkarılacak.
Pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine “Normalleşme desteği” adı altında İŞKUR tarafından prim desteği sağlanacak. Bu destekle pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme süreci hızlandırılacak.
Bir diğer seçenek olan ücretsiz izne çıkarmada ise çalışanlara nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarıldı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.