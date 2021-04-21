Kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl hesaplanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılacağını açıkladı. Erdoğan, turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık" dedi. Koronavirüs salgınının işletmeler üzerinde yarattığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek üzere alınan önlemler kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanmanın koşulları da hafifletilmişti. Pandemi nedeniyle getirilen bu uygulamanın süresi Mart ayında sona erdi. Ancak aralarında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) de olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu sürenin uzatılması çağrısı yapıyordu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından işveren örgütleri ve esnaf temsilcileri kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

https://twitter.com/RHisarciklioglu/status/1384851365931933699 Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre, kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon kişiye 2020'de 27 milyar TL, 2021'in ilk iki ayında da 5 milyar TL ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinin finansmanını sağlandığı İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2020 yılındaki toplam 38,3 milyar TL'lik giderinin 27 milyar TL'si kısa çalışma ödeneğine gitti. Fon, 2020'de yaklaşık 30 milyar TL zarar etti. Kısa çalışma ödeneği nedir? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama. Kısa çalışma ödeneği n**asıl hesaplanıyor**? Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.