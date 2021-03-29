Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kabine'de kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar alınacak mı?

Mart başı itibariyle normalleşme kararlarının alınmasının ardından birçok iş yerinin tekrar açılması ile Kısa Çalışma Ödeneği’nin son bulacağı açıklanmıştı. Ancak pandemi sebebi ile işsiz kalan ve iş yerlerinin bu süreçte tam kapasite çalışmamasından kaynaklı birçok vatandaşımız hala işsiz durumda. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’da bu konuya dikkat çekerek, Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasını teklif etti. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ? Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi. Ergün Atalay, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsattı. Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulamasının da etkin olarak kullandırıldığını belirten Ergin Atalay, aradan geçen 1 yıllık süreçte kısa çalışma ödeneğinden 3,7 milyondan fazla çalışanın yararlandığını vurguladı. Salgın sürecinde işçi ve işverene fayda sağlayan kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti: