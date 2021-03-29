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Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kabine'de kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar alınacak mı?

29.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın bir senedir kapalı olan iş yerleri sebebiyle aldığı Kısa Çalışma Ödeneği’nin ne zaman biteceği gündemde sürekli yer alıyor. Milyonlarca insan uzun bir süredir geçimlerini Kısa Çalışma Ödeneği ile sağlıyor. Salgın sebebiyle işsiz kalan vatandaşların geçimlerini sağladığı Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart’ta son bulacağı duyurulmuştu.

Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kabine'de kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar alınacak mı?

Mart başı itibariyle normalleşme kararlarının alınmasının ardından birçok iş yerinin tekrar açılması ile Kısa Çalışma Ödeneği’nin son bulacağı açıklanmıştı. Ancak pandemi sebebi ile işsiz kalan ve iş yerlerinin bu süreçte tam kapasite çalışmamasından kaynaklı birçok vatandaşımız hala işsiz durumda. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’da bu konuya dikkat çekerek, Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasını teklif etti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi. Ergün Atalay, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsattı.

Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulamasının da etkin olarak kullandırıldığını belirten Ergin Atalay, aradan geçen 1 yıllık süreçte kısa çalışma ödeneğinden 3,7 milyondan fazla çalışanın yararlandığını vurguladı. Salgın sürecinde işçi ve işverene fayda sağlayan kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

ergün atalay

"Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmeli. Salgının sağlık başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda yol açtığı tahribatın giderilmesi fedakarca çalışan işçilerin emeğiyle mümkündür. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, yararlanma şartları kolaylaştırılıp, ödenek tutarının da yükseltilmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. Uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin hükümet tarafından yeni bir açıklama yapılmadı.

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İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.
Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır

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Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma Ödeneği

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