Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Koronavirüs salgını döneminde istihdamda yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan iş yerleri kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek. Kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılacağını açıklamış ve "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere, nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulmasına devam etme kararı aldık" demişti.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işyerlerinde sigortalı çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği uygulamasına 26 Mart 2020'de başlanmış, uygulama 31 Mart 2021'de sona ermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki dönemde kısa çalışma için 4 milyon 186 bin kişi ödenek almaya hak kazanırken, 2 milyon 506 bin kişiye de nakdi ücret desteği sağlandı.

DHA,DW/JD,TY

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