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Kısa Çalışma Uygulaması nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği uygulaması devam ediyor. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde, pek çok işletmenin ayakta kalabilmesi ve çalışanların maaşlarının zamanında ödenebilmesi için devlet desteği sürüyor.

Kısa Çalışma Uygulaması nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 1 ile 5 Haziran tarihleri arasonda yapılacağını belirtmişti. Dolayısıyla dün itibarıyla başlayan ödemelerin 5 Haziran’a kadar tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşması bekleniyor.

Ödemelerin, başvuru sürecinde belirtilen banka hesaplarına yapılacağı da bildirildi. Bu sayede vatandaşların evlerinde daha fazla kalmaları ve virüsten etkilenmemeleri hedefleniyor.

Peki ya sistemde IBAN bilginiz yoksa o zaman ne olacak? Bunun da bir çözümü var. Ödemeler PTT üzerinden de yapılabiliyor.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için;
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

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