Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından işçi ve memurların tamamı için 15 Haziran Salı itibarıyla yeni bir günün başladığını bildirdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca SGK kayıtlı tüm çalışanlara seslenip "Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" dedi. Bunun ardından kısa çalışmada olanların aşı imkanına dahil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi? Ücretsiz izinde olanlara aşı randevusu açık mı? İşte ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMADA OLANLAR AŞI YAPTIRABİLİR Mİ? ÜCRETSİZ İZİNDE OLANLARA AŞI RANDEVUSU AÇIK MI?

Kısa Çalışmada Olanlar ve ücretsiz izinde olanların aşı randevusuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında detaylar haberimizde yer verilecektir.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS, e-nabız ve Alo 182 üzerinden aşı randevusu almak mümkün. Öte yandan aile hekimliklerinde de aşı olabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS aşı randevusu almak için, eğer sisteme üye değilseniz üye olmanız gerekmektedir. Eğer üye iseniz TC kimlik no ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Girişin ardından "Hastane randevusu al" seçeneğine tıklayın. Ardından "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” seçeneğine tıklayın, istenilen bilgileri girin.