Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından işçi ve memurların tamamı için 15 Haziran Salı itibarıyla yeni bir günün başladığını bildirdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca SGK kayıtlı tüm çalışanlara seslenip "Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" dedi. Bunun ardından kısa çalışmada olanların aşı imkanına dahil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi? Ücretsiz izinde olanlara aşı randevusu açık mı? İşte ayrıntılar...
Kısa Çalışmada Olanlar ve ücretsiz izinde olanların aşı randevusuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında detaylar haberimizde yer verilecektir.
MHRS, e-nabız ve Alo 182 üzerinden aşı randevusu almak mümkün. Öte yandan aile hekimliklerinde de aşı olabilirsiniz.
MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA
MHRS aşı randevusu almak için, eğer sisteme üye değilseniz üye olmanız gerekmektedir. Eğer üye iseniz TC kimlik no ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Girişin ardından "Hastane randevusu al" seçeneğine tıklayın. Ardından "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” seçeneğine tıklayın, istenilen bilgileri girin.
ALO 182 İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
Alo 182'yi arayarak aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kendinize en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevu talep edebilirsiniz.
E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
Aşı randevusu almak için “enabiz.gov.tr” adresinde e- devlet ile giriş yapın. Ardından, e-devlet ile giriş seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Giriş işlemlerini tamamladıktan sonra “aşı randevusu alma” seçeneğini seçmelisiniz. Sonrasında ise önünüze “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçenekleri gelecek. Kendinize uygun olan seçeneği seçip aşı randevunuzu bu şekilde alabilirsiniz.
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