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Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi? Ücretsiz izinde olanlara aşı randevusu açık mı?

14.06.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca'nın aşı randevusuna ilişkin yaptığı açıklamalardan sonra "Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi?" , "Ücretsiz izinde olanlara aşı randevusu açık mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi? Ücretsiz izinde olanlara aşı randevusu açık mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından işçi ve memurların tamamı için 15 Haziran Salı itibarıyla yeni bir günün başladığını bildirdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca SGK kayıtlı tüm çalışanlara seslenip "Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" dedi. Bunun ardından kısa çalışmada olanların aşı imkanına dahil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi? Ücretsiz izinde olanlara aşı randevusu açık mı? İşte ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMADA OLANLAR AŞI YAPTIRABİLİR Mİ? ÜCRETSİZ İZİNDE OLANLARA AŞI RANDEVUSU AÇIK MI?

Kısa Çalışmada Olanlar ve ücretsiz izinde olanların aşı randevusuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında detaylar haberimizde yer verilecektir.

Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi? Ücretsiz izinde olanlara aşı randevusu açık mı?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS, e-nabız ve Alo 182 üzerinden aşı randevusu almak mümkün. Öte yandan aile hekimliklerinde de aşı olabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS aşı randevusu almak için, eğer sisteme üye değilseniz üye olmanız gerekmektedir. Eğer üye iseniz TC kimlik no ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Girişin ardından "Hastane randevusu al" seçeneğine tıklayın. Ardından "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” seçeneğine tıklayın, istenilen bilgileri girin.

ALO 182 İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Alo 182'yi arayarak aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kendinize en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevu talep edebilirsiniz.

E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Aşı randevusu almak için “enabiz.gov.tr” adresinde e- devlet ile giriş yapın. Ardından, e-devlet ile giriş seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Giriş işlemlerini tamamladıktan sonra “aşı randevusu alma” seçeneğini seçmelisiniz. Sonrasında ise önünüze “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçenekleri gelecek. Kendinize uygun olan seçeneği seçip aşı randevunuzu bu şekilde alabilirsiniz.

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Aşı randevusu nasıl alınır?Aşı randevusu nasıl alınır?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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