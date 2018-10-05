Kısa Cuma Mesajları 2018: Resimsiz ve yazılı en güzel cuma mesajları listesi

Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..

Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar..

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Havaların giderek soğuyor ama mübarek Cuma günleri çevrenize güzel ve anlamlı Cuma mesajları göndererek yakınlarınızın kalbini ısıtabilirsiniz. Ekim ayının ilk Cuma günü için sizlere kısa, resimsiz, yazılı Cuma mesajları derledik.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIsun! Hayırlı Cumalar…

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından, Bir damla da olsa nasiplenmeyi, Hak eden kullarından eyle bizi... Hayırlı Cumalar!

Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.