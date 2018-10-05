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Kısa Cuma Mesajları 2018: Resimsiz ve yazılı en güzel cuma mesajları listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Ekim ayının ilk Cuma günü geldi. Cuma günü vesilesi ile dualarınızı, iyi dileklerinizi sevdiklerinizle ve yakınlarınızla Cuma mesajları göndererek paylaşabilirsiniz. Sizin için gerek Twitter, gerekse de Whatsapp gibi platformlardan paylaşıma uygun kısa , resimsiz yani yazılı Cuma mesajları derledik...

Kısa Cuma Mesajları 2018: Resimsiz ve yazılı en güzel cuma mesajları listesi

Havaların giderek soğuyor ama mübarek Cuma günleri çevrenize güzel ve anlamlı Cuma mesajları göndererek yakınlarınızın kalbini ısıtabilirsiniz. Ekim ayının ilk Cuma günü için sizlere kısa, resimsiz, yazılı Cuma mesajları derledik.

KISA CUMA MESAJLARI

  • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

  • Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

  • Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar..

  • Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Cumalar.

  • Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..

  • Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

  • Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar

  • Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIsun! Hayırlı Cumalar…

  • Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Hayırlı Cumalar.

  • Ey Rabbim, Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından, Bir damla da olsa nasiplenmeyi, Hak eden kullarından eyle bizi... Hayırlı Cumalar!

  • Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.

  • Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

  • Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma.. (amin..) Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

  • Bu cuma mesajları benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin.

  • İçinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

  • İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle.

  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Hastalara şifa, dertlilere derman eyle.

  • Sevgi ne günle ne de zamanla sınırlıdır. Eller göğe dua için açıldığında akıla ilk gelen dostlardır. Hayırlı cumalar...

  • Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar...
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