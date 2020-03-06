Kısa Cuma mesajları 2020: Sevdikleriniz için anlamlı bir Cuma paylaşımı

6 Mart Cuma günü itibari ile Üç ayların ikinci Cuma gününe geldik. Bu anlamlı aylar için de sizlere kısa ama anlamlı Cuma mesajları derledik. Hepimizin hayatında inişler çıkışlar, mutlu anlar üzücü ve zor zamanlar olabiliyor. Özellikle zor zamanlarda birlik olmak adına yakılarımızı, çevremizi ihmal etmeyelim, onlara kısa, ufak ama anlamlı bir Cuma mesajı ile jest yapalım. Böylece hem günün anlam ve önemini hem de onları düşündüğümüzün, iyi dileklerimizin ve dualarımızın onlarla olduğunu ifade edelim.

KISA CUMA MESAJLARI

Allah’tan bir dua gibi, Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

İçinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Duaların geri çevrilmeyeceğibugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, YaşadığıAnın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin.