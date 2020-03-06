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Kısa Cuma mesajları 2020: Sevdikleriniz için anlamlı bir Cuma paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bir mübarek Cuma günü daha İslam alemi Cuma namazında bir araya gelecek. Mübarek Cuma gününün anlam ve önemini sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz sizin için kısa ama anlamlı Cuma mesajları derledik. Yakınlarınıza olan dualarınızı da paylaşabileceğiniz bu kısa Cuma mesajları ile onlara anlamlı bir mesaj gönderebilirsiniz.

Kısa Cuma mesajları 2020: Sevdikleriniz için anlamlı bir Cuma paylaşımı

6 Mart Cuma günü itibari ile Üç ayların ikinci Cuma gününe geldik. Bu anlamlı aylar için de sizlere kısa ama anlamlı Cuma mesajları derledik. Hepimizin hayatında inişler çıkışlar, mutlu anlar üzücü ve zor zamanlar olabiliyor. Özellikle zor zamanlarda birlik olmak adına yakılarımızı, çevremizi ihmal etmeyelim, onlara kısa, ufak ama anlamlı bir Cuma mesajı ile jest yapalım. Böylece hem günün anlam ve önemini hem de onları düşündüğümüzün, iyi dileklerimizin ve dualarımızın onlarla olduğunu ifade edelim.

KISA CUMA MESAJLARI

Allah’tan bir dua gibi, Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

İçinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Duaların geri çevrilmeyeceğibugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, YaşadığıAnın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99ismine mühür vurdu

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem. ” Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları 2018

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim.

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız.

Resimli Cuma mesajları 2018

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle.

Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

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