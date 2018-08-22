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Kısa devre yapan elektrik telleri korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı.

Kısa devre yapan elektrik telleri korkuttu

ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı.
Olay, gece saatlerinde Keçiören Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan patlama sesleri sonrası kıvılcımlar, geceyi aydınlattı. Mahalle de korkuya neden olan patlama sesleri, vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, aynı olayın geçtiğimiz günlerde de yaşandığı öğrenildi.

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