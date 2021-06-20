“Kışa Girerken Hepimiz Bir Doz Daha Aşı Olacağız”

“Amerika dünyada tıbbın gelişmesinde en önemli rolü olan ülkelerin başında geliyor. Belki de en önemlisi, teknolojik gelişimde, cerrahi tekniklerde, ilaç endüstrisinde önde fakat eleştiriler genelde hastaneye ve sağlık sistemine ulaşımla ilgili. İnsanların bilmediği bir durum var, hala eski gibi zannediyorlar, burada masraflı ve çok pahalı olduğunu düşünüyorlar sağlık sisteminin, burada hastaların yarısı aslında tamamen ücretsiz tedavi olabiliyor. Özellikle hiç parası olmayanlar, çalışmayanlar, 65 yaş üstü olanlar ve bunlar uzun dönem tedavilerini de alabiliyorlar. Dolayısıyla bu eleştirileri alan grup aslında bizim gibi, sizler gibi çalışanlar, bizim gibi vergilerini ödeyen insanlar hala özel sigortalar üzerinden alıyor sağlık hizmetini. Fakat bu insanlar da bundan mutlu. Onun için bu konuda aldıkları hizmet konusunda çok mutsuz insan görmüyorum. Onun için eleştirileri biraz abartılı buluyorum” diyen Toker, “Ama gerçekten özellikle Aralık ve Kasım'da yaşanan kaos çok etkili oldu. Biz aşımızı Aralık’ta olmuştuk ve umut ediyorduk ki hastanenin yüzde 90'ını kaplayan COVID hastaları bir şekilde yavaş yavaş azalsın ki biz de normal hastalarımızı ameliyat etmeye başlayalım. O dönem Şubat, Mart’a kadar sürdü ve Mart ayından itibaren hızla düşmeye başladı. Sanırım bunda çok planlı ve çok başarılı aşılamanın yeri oldu” görüşünde.

Amerika’da bu hafta önce California, hemen ardından New York eyaletinde Corona virüsü salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar kalktı. Birçok eyalette alınan tedbirler gevşetildi. Kısacası Amerika’da normale dönüş artık başladı. Batı Virginia Üniversitesi’nden Profesör Doktor Alper Toker’e göre dünyada en çok vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı ülkede bu noktaya aşı sayesinde gelindi.

İlk Corona virüsü aşısını Aralık ayında olan ikinci dozu da Ocak’ın başında olan Toker, ilk önce acil servis çalışanlarına ve yoğun bakım çalışanlarına aşı yapıldığını daha sonra cerrahlara aşı yapıldığını anlatan Profesör Doktor Alper Toker, ”Bence bu planlamayı çok iyi yaptılar ve normal hayata bir an önce döndük” diye konuştu.

Profesör Toker, tüm Corona virüsü aşılarında destek doza ihtiyaç duyulabileceği ve kışa girmeden herkesin bir doz daha aşı olması gerekebileceğini söyledi.

Salgın döneminde ameliyat sayısı düştü

Yönetim değişmesiyle beraber aşıya çok ciddi bir yatırım yapıldığını söyleyen Profesör Toker, “Aşılamanın başlamasıyla beraber dramatik bir düşüş sağlandı. Bugün hiçbir yerde maske kullanılmıyor” diye ekliyor.

Salgın döneminde bir cerrah olarak daha az ameliyat yaptığını ifade eden Toker, o dönemde hastaların virüsü kapma endişesiyle hastaneye gelmekten kaçındığını dolayısıyla ameliyat sayısının düştüğünü söyledi.

Çocuklar aşılanmalı mı?

Amerika’da Pfizer, Modern ve Johnson & Johnson aşılarının yapıldığını hatırlatan Toker, Pfizer aşısının 12 yaş üstündekiler için acil kullanım onayı almasıyla kendi oğluna da aşı yaptırdığını dile getirerek, “Bu yaştaki çocuklar hastalığı taşıyabiliyorlar. Kendileri hasta olmasalar da ailelerine götürüyorlar yaşlılara götürüyorlar, evde olan yaşlıların kaybına yol açıyorlar Aşılanmaları CDC tarafından öneriliyor biz de buna uyduk ve oğlumuza yaptırdık” diye konuştu. Profesör Toker, kendisi aşı olurken de hiçbir tereddüt yaşamadığını dile getirdi.

Mevsimsel griplerin görülmemesini maske takılmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına bağlayan Toker, maskelerin önümüzdeki birkaç yıl daha hayatımızın bir parçası olacağı görüşünde.

