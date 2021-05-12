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Kısa, komik bayram mesajları | En değişik ve anlamlı, resimli bayram mesajları...

12.05.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son gününün idrak etmesiyle beraber en güzel bayram mesajları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan bayramında SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşıp sevdiklerine göndermek isteyenler en güzel bayram mesajlarını sorguluyor. Peki arkadaşa, sevgiliye, akrabaya, iş arkadaşına yollayabileceğiniz en değişik ve anlamlı bayram mesajları neler? İşte kısa, komik, anlamlı ve resimli bayram mesajları...

Kısa, komik bayram mesajları | En değişik ve anlamlı, resimli bayram mesajları...

Vatandaşlar Ramazan Bayramı'na az bir süre kala en güzel bayram mesajlarını araştırmaya başladı. SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşmak ve arkadaşa, sevgiliye, akrabaya, iş arkadaşına yollamak isteyenler en değişik ve anlamlı bayram mesajlarını merak ediyor. Peki en güzel bayram mesajları neler?

EN DEĞİŞİK, ANLAMLI VE RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI... KISA VE KOMİK BAYRAM MESAJLARI...

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

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Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız, kucaklaşacağınız, özlem gidereceğiniz nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

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Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

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Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

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Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ramazan Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Komik Bayram Mesajları

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILIR?

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı sürecinde tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade etmektedir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmamaktadır.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını genelde erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunmaktadır. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Ramazan Bayramı'nda ve tüm bayramlarda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye ya da harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak evlerden şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini yine bu bayramda yerine getirirler.

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