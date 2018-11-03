Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Olay geçtiğimiz gün 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre koltuk değnekli bir kişi yoldan geçen taksiyi durdurup, gideceği yeri söyleyince taksi sürücüsü kısa mesafe diye yolcuyu almadı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde hemen ardından bir kadın aynı taksiye binmek istedi fakat o da boş taksiye alınmadı. Olayı görüntüleyen kişi "Evet görüyorsunuz taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor, sakat bir vatandaş var almıyor. Herkes taksi bekliyor taksici yolcu seçiyor. Ayağı sakat bir vatandaşımız böyle bekliyor, bakın boş taksi" diye yorumlayıp sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Amirliği ekipleri araç plakasını tespit ederek ulaştıkları taksi sürücüsü Mehmet Güç'ü gözaltına aldı.

1706 TL CEZA KESİLİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis merkezine götürülen sürücüye çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak, muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak ve taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak maddelerinden araç sahibi ve sürücüye toplam 1.706 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca taksici Mehmet Güç'ün sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenip araç eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.