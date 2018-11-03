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Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

4. Levent’te engelli vatandaşı taksiye almadığı iddia edilen sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Para cezası kesilen sürücünün, aracı da trafikten men edildi. Engelli vatandaşın adres sorduğunu iddia eden sürücü, bir başka kadın yolcuyu da yemeğe gideceğini belirterek almadığını söyledi.

Olay geçtiğimiz gün 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre koltuk değnekli bir kişi yoldan geçen taksiyi durdurup, gideceği yeri söyleyince taksi sürücüsü kısa mesafe diye yolcuyu almadı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde hemen ardından bir kadın aynı taksiye binmek istedi fakat o da boş taksiye alınmadı. Olayı görüntüleyen kişi "Evet görüyorsunuz taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor, sakat bir vatandaş var almıyor. Herkes taksi bekliyor taksici yolcu seçiyor. Ayağı sakat bir vatandaşımız böyle bekliyor, bakın boş taksi" diye yorumlayıp sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Amirliği ekipleri araç plakasını tespit ederek ulaştıkları taksi sürücüsü Mehmet Güç'ü gözaltına aldı.

1706 TL CEZA KESİLİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis merkezine götürülen sürücüye çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak, muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak ve taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak maddelerinden araç sahibi ve sürücüye toplam 1.706 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca taksici Mehmet Güç'ün sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenip araç eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.

"KESİNLİKLE YANLIŞ ANLAŞILMA VAR, AÇ OLUNCA BAŞ DÖNMESİ OLUYOR

Polis merkezi çıkışında konuşan taksici Mehmet Güç "Bu olayda bir yanlış anlaşılma var. Almadığım söylenen ilk arkadaş bana sadece adres sordu, sonrasındaki hanımefendiye çalışmadığımı, yemeğe gideceğimi söyledim. Bizim daha iyi hizmet verebilmek için dinç durmamız lazım. Bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var. Aç olunca baş dönmesi oluyor trafikte sağlıklı olamıyoruz. Bunu çeken arkadaş diyaloğu bilmeden bizi şikayet etmiş ama kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını daha çok istiyoruz. Yakın kısa mesafe diye bir diyalog yok arkadaş bana sadece adres sordu. Evrak eksikliğinden aracım bağlandı, para cezası uygulandı. Keşke o arkadaş gelse de ben adres sordum diye söylese, arkadaşın başını neden yaktınız dese. Taksicilik benim baba mesleğim. 5 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Daha önce bir sefer bile trafik cezası yemedim. Biz o kadar kurallara uyuyoruz" diye konuştu. Eksikleri tamamlanana kadar trafikten men edilen taksi emniyet otoparkına çekildi. (DHA)

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'Kısa mesafe' gerekçesiyle yolcu almadığı iddia edilen taksi trafikten men edildi'Kısa mesafe' gerekçesiyle yolcu almadığı iddia edilen taksi trafikten men edildi
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Taksi Beşiktaş kısa mesafe engelli vatandaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ubere evet
alayınız aynı
Az bile ceza vermişler, örnek olsun diğerlerine.
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