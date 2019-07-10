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Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan indirmeye çalışan taksici meslekten ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda ‘kısa mesafeyi’ duyunca yolcu araçtan indirmeye çalışan taksici, meslekten ihraç edilirken, aracın ise belirli bir süre trafikten men edildiği öğrenildi.Beyoğlu Şişhane’den bir kadın yolcu Kurtuluş’a gitmek için taksiye binmişti.

Beyoğlu’nda ‘kısa mesafeyi’ duyunca yolcu araçtan indirmeye çalışan taksici, meslekten ihraç edilirken, aracın ise belirli bir süre trafikten men edildiği öğrenildi.

Beyoğlu Şişhane’den bir kadın yolcu Kurtuluş’a gitmek için taksiye binmişti. Kısa mesafe ilerleyen taksici Tarlabaşı’nda aracını durdurarak, yolcuya değişim saatinin geldiğini söyleyip araçtan inmesini istemişti. Bu durum üzerine yolcu taksiciye tepki göstererek bulundukları noktaya polis çağırdı. Polisin uyarısı üzerine taksici kadını gideceği noktaya götürürken, kadın yolcu ise yaşadığı o anları cep telefonuna kaydetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından taksiciye idare para cezası kesildi. Kadın yolcunun şikayetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi sürücüsünü meslekten ihraç etti. Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından olayın yaşandığı aracın belli bir süre trafikten men edildiği öğrenildi.

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