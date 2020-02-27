Kısa Regaip Kandili mesajları 2020: Dualarınızı sevdiklerinizle paylaşın

Türkiye’nin ve Silam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Bugün Regaip kandili vesilesi ile küskünler barışacak; dostluklar, aile bağları pekişecek. Siz de bugün sevdiklerinize ve belki barışmak istediklerinize kısa Regaip Kandili mesajları göndererek dualarınızı ve iyi dileklerinizi onlarla paylaşabilirsiniz.
Yakınlarınız için küçük bir jest yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz ve metin boyutu ile Twitter, Instagram, Whatsapp, ve Facebook gibi sosyal platformlara uygun olan aşağıdaki mesajlardan beğendiklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Regaib kandili ve üç ayların ülkemize milletimize ve alem-i İslama huzur bereket ve esenlik getirmesi dileklerimle kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandili geldi yine, ALLAH’ım Recep Şaban aylarını bizim için mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.
Allah’ım! Bizlere helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bizleri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle. Amin! Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
Müslüman adil ve insaflı olur, insaniyetten nasibi olmayanın islamiyetten de nasibi yoktur. Hayırlı Kandiller. Regaib Kandili mübarek olsun.
Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.
Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller.
Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.
Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. . . Hayırlı kandiller...
Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller….
Regaib kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Mübarek aylara selam olsun, Ey Regaib. Kandiliniz mübarek olsun.
Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.