HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısa Regaip Kandili mesajları 2020: Dualarınızı sevdiklerinizle paylaşın

Kısa Regaip Kandili mesajları 2020: Dualarınızı sevdiklerinizle paylaşın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

Mübarek Regaip Kandili vakti geldi. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında insanlar kısa Regaip Kandili mesajları göndererek sevdikleri, yakınları, arkadaşları, akrabaları, iş arkadaşları ile iyi dileklerini ve dualarını paylaşacaklar. Ayrıca Regaip Kandili’nin anlam ve önemine dair bilgilendirme de yapmış olacaklar. Kandil vesilesi ile sevdiklerine küçük bir jest yapmak isteyenlere işte en güzel kısa Regaip Kandili mesajları...

Kısa Regaip Kandili mesajları 2020: Dualarınızı sevdiklerinizle paylaşın

Türkiye’nin ve Silam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Bugün Regaip kandili vesilesi ile küskünler barışacak; dostluklar, aile bağları pekişecek. Siz de bugün sevdiklerinize ve belki barışmak istediklerinize kısa Regaip Kandili mesajları göndererek dualarınızı ve iyi dileklerinizi onlarla paylaşabilirsiniz.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Yakınlarınız için küçük bir jest yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz ve metin boyutu ile Twitter, Instagram, Whatsapp, ve Facebook gibi sosyal platformlara uygun olan aşağıdaki mesajlardan beğendiklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Regaib kandili ve üç ayların ülkemize milletimize ve alem-i İslama huzur bereket ve esenlik getirmesi dileklerimle kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili geldi yine, ALLAH’ım Recep Şaban aylarını bizim için mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.

Allah’ım! Bizlere helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bizleri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle. Amin! Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Müslüman adil ve insaflı olur, insaniyetten nasibi olmayanın islamiyetten de nasibi yoktur. Hayırlı Kandiller. Regaib Kandili mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.

Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. . . Hayırlı kandiller...

Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller….

Regaib kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek aylara selam olsun, Ey Regaib. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildiYeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Regaip Kandili regaip kandili mesajları kısa regaip kandili mesajları

En Çok Okunan Haberler

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

Türkiye koronavirüs kuşatmasında!

Türkiye koronavirüs kuşatmasında!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

THY'den flaş koronavirüs kararı! Nahçıvan uçuşları durduruldu

THY'den flaş Nahçıvan kararı!

TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları 2020 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak için nefesler tutuldu!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Kamyonetteki yangına damacana ve hortumlu müdahale!

Yangına damacana ile müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.