Kısa Regaip Kandili mesajları 2020: Dualarınızı sevdiklerinizle paylaşın

Türkiye’nin ve Silam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Bugün Regaip kandili vesilesi ile küskünler barışacak; dostluklar, aile bağları pekişecek. Siz de bugün sevdiklerinize ve belki barışmak istediklerinize kısa Regaip Kandili mesajları göndererek dualarınızı ve iyi dileklerinizi onlarla paylaşabilirsiniz.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Yakınlarınız için küçük bir jest yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz ve metin boyutu ile Twitter, Instagram, Whatsapp, ve Facebook gibi sosyal platformlara uygun olan aşağıdaki mesajlardan beğendiklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Regaib kandili ve üç ayların ülkemize milletimize ve alem-i İslama huzur bereket ve esenlik getirmesi dileklerimle kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili geldi yine, ALLAH’ım Recep Şaban aylarını bizim için mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.

Allah’ım! Bizlere helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bizleri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle. Amin! Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Müslüman adil ve insaflı olur, insaniyetten nasibi olmayanın islamiyetten de nasibi yoktur. Hayırlı Kandiller. Regaib Kandili mübarek olsun.