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"Kısa süre sonra artan istihdam rakamlarını konuşuyor olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "İstihdamın artması için gereken her kolaylık yapıldı, bilgi her yere ulaşır hale getirildi" -"Sonuna kadar var gücümüzle çalışacağız. Kısa bir süre sonra da artan istihdam rakamlarını konuşuyor olacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Kısa bir süre sonra artan istihdam rakamlarını konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.

İSTİB mart ayı meclis toplantısında, meclis ve komite üyelerine "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında sunulan teşvikler ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Kopuz, “Bu teşvikler sayesinde kısa bir süre sonra artan istihdam rakamlarını konuşuyor olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. İSTİB toplantısında yeni istihdam teşvikleri değerlendirildi.

Sunumlarda; İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına sunulan “Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay)”, “Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en az 12 ay)”, “Kısa Çalışma Ödeneği”, “Asgari Ücret Desteği”, “Düzenli Ödemeye Devamlı Destek”, “Kalkınmaya İlave Destek”, “Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği” ve “İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek” başlıklarındaki 8 farklı teşvik konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan ve İSTİB tarafından da desteklenen “İstihdam Seferberliği 2019” kampanyası kapsamında, istihdamın artırılması amacıyla sağlanan teşvikler konusunda farkındalık oluşması için İstanbul Ticaret Borsası tarafından birçok çalışma ve açıklama yapılıyor.

Mart ayı meclis toplantısında gerçekleştirilen sunumlar ile ilgili değerlendirme yapan Kopuz şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.

25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla başlatıldığı 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasında kısa sürede önemli bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. İstihdamın artması için gereken her kolaylık yapıldı, bilgi her yere ulaşır hale getirildi. Sonuna kadar var gücümüzle çalışacağız. Kısa bir süre sonra da artan istihdam rakamlarını konuşuyor olacağız”

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