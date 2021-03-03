Kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Clubhouse ne kadar güvenilir?

Bildiğiniz üzere bu uygulamada sohbet odaları kuruluyor ve dinleyiciler ile konuşmacılar etkileşim halinde oluyor. Yani etkileşim oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yeni kurulmuş olması ona aynı zamanda bazı dezavantajlar sağlıyor.

CLUBHOUSE ENDİŞE YARATIYOR

Bu uygulama çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir yükseliş elde etti. Clubhouse, yalnızca iOS cihazlarda kullanılabiliyor ve 10 milyondan fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Odalarda yapılan grup toplantıları ile birlikte karşılıklı konuşmalar gerçekleştiriliyor. Fakat uygulamanın Çin veritabanını kullanması büyük endişe yaratıyor.

Güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa bu uygulama pek güvenli değil. En önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz yeni kurulmuş olması. Elbette sadece iOS platformunda yer alması ona bir miktar güven sağlıyor. Ancak bu güven pek uzun süreli olmayacak gibi görünüyor.

Güvenlik uzmanı Robert Potter tarafından yapılan açıklamalarda, yeni ve küçük sosyal medya platformlarına karşı tetikte olunması gerektiği söylendi. Bu tür uygulamalar henüz kendisini toparlayamadığı için güvenlik açıklarına neden oluyor. Uygulama ile ilgili henüz ABD'den veya diğer ülkelerden açıklama yapılmadı.

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