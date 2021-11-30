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Kısa sürede kirlenip rengini kaybeden beyaz ayakkabıları etkili bir şekilde temizleme tüyoları

30.11.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz ayakkabılar, günlük hayatta yaptığımız pek çok kombini mükemmel bir şekilde tamamladığı için onları çok seviyoruz ama her kombinle giydiğimiz için kısa sürede tanınmayacak hâle gelebiliyorlar. Her ayakkabı çamaşır makinesine atılmıyor, atılabilen de makinenin içinde savrulup durmaktan formunu kaybedebiliyor. Peki, nasıl temizleyeceğiz bu beyaz ayakkabıları?

Kısa sürede kirlenip rengini kaybeden beyaz ayakkabıları etkili bir şekilde temizleme tüyoları

Jean ya da keten pantolonlarla, spor etek ve elbiselerle, bisiklet şortlarıyla... Beyaz ayakkabıları neyle giyersek giyelim, çok şık ve havalı bir görünüme kavuşabiliyoruz. Bu yüzden bahar, yaz, yağmur, çamur demeden sık sık giyiyoruz. Zaten beyazın doğası gereği çabucak kirlenen ayakkabılarımıza bir de çamur sıçradığında ya da otobüste biri yanlışlıkla üzerine bastığında nur topu gibi lekelerimiz oluyor. Islak mendillerle silme çabalarımız, daha çirkin bir görüntüyle sonuçlanabiliyor. Makinede yıkamanın da iyi bir fikir olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Peki, beyaz ayakkabıları ilk günkü beyazlığına kavuşturacak o pratik yöntemlerden haberimiz var mı? İşte, beyaz ayakkabıları etkili bir şekilde temizlemek için tüyolar...

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DİŞ MACUNU

Denenecek ilk ve en etkili yöntemlerden biri, diş macunu ve fırçası.

  • Beyaz ayakkabınızı nemli bir bezle silin.

  • Daha sonra diş fırçasına diş macunu sıkarak lekeli yerleri ovun.

  • Güzelce ovduktan sonra bezle tekrar silin. Lekelerin çok kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz.

KARBONAT

Karbonatın beyazlatma etkisini bilmeyenimiz yoktur. Bu etkiyi ayakkabı beyazlatmada da kullanabilirsiniz.

  • Öncelikle bir kaba biraz sıcak su koyun ve üzerine 2 yemek kaşığı karbonat ilave edin.

  • Bu karışımı homojen dağılana kadar karıştırın.

  • Bez yardımıyla lekeli bölgeye uygulayın ve güzelce ovun.

  • Daha sonra durulayın ve güneş gelmeyen bir yerde kurutun. Ayakkabılarınız ilk günkü kadar beyaz görünecek.

SİLGİ

Evet, okulda kullandığımız silgilerden bahsediyoruz. Ayakkabınız sentetik bir kumaşa sahipse üzerindeki lekeleri bir silgi ile çıkarmayı deneyin.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, ev temizliğinde olduğu kadar ayakkabı temizliğinde de etkili.

  • Bir kaba beyaz sirke dökün ve bir bezi sirkeye batırarak ayakkabınızı dikkatlice silin.

  • Ayakkabılarınız çok pratik bir şekilde kirden ve lekelerden arınacak.

BULAŞIK DETERJANI

Bulaşıklardaki yağı, kiri söküp atan deterjanların ayakkabılarınızla da baş etmesi mümkün. Yapmanız gerekenler, sadece bulaşık süngerine deterjanı sıkıp güzelce köpürtmek. Ardından yumuşak hareketlerle ayakkabınızı güzelce silin.

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