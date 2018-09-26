Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Bu sabahtan itibaren kısa süreliğine bedava olan bu uuygulamaları sakın kaçırmayın...

Kısa süreliğine bedava oldu! Telefonuna indirmeyen kalmasın...

1 / 37 Tribe Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.

2 / 37 Microsoft Pix Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.

3 / 37 Bu sabahtan itibaren tüm iPhone'lar değişti. Bakın ekranınızda artık neler göreceksiniz?

4 / 37 Super Mario benzeri bir oynanışı olan bu oyunun, teması ise tamamen farklı. Bu 2D platform oyununda bir mağara adamı olarak amacımız, kaçırılan eşimizi kurtarmak. Oyuna 7 gün boyunca 9,99 TL yerine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

5 / 37 Bu oyun, kelime oyunlarıyla beynini çalıştırmayı sevenler için birebir. Normalde 15,99 TL'ye satılan oyuna 3 gün boyunca ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

6 / 37 İşte telefonlara indirebileceğiniz en popüler ücretsiz uygulamalar Snapseed Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.

7 / 37 Boomerang İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.

8 / 37 Snapchat Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.

9 / 37 Spotify Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.

10 / 37 WhatsApp WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.

11 / 37 NPR One NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.

12 / 37 Prisma Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.

13 / 37 Bitmoji Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.

14 / 37 Shazam Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.

15 / 37 Pokémon Go Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.

16 / 37 Venmo PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.

17 / 37 Messages Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliryorsunuz.

18 / 37 Signal Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır

19 / 37 NYT Cooking New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.

20 / 37 Retrica Retrica günümüzün Popüler selfie ve fotoğraf efekt uygulamasıdır.

21 / 37 Gboard Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.

22 / 37 Smash Hit Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.

23 / 37 White Noise White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.

24 / 37 Google Translate Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.

25 / 37 Breathe Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.

26 / 37 Burly Men At Sea Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.

27 / 37 Amazon Alexa Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.

28 / 37 Quik GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.

29 / 37 Mint Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.

30 / 37 Day One Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.

31 / 37 Crashlands Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.

32 / 37 Alto Mail Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.

33 / 37 Houseparty Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.

34 / 37 Fast.com Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.

35 / 37 Nuzzel Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.

36 / 37 Reddit Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.