Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Bu sabahtan itibaren kısa süreliğine bedava olan bu uuygulamaları sakın kaçırmayın...
Kısa süreliğine bedava oldu! Telefonuna indirmeyen kalmasın...
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Tribe
Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.
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Microsoft Pix
Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.
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Bu sabahtan itibaren tüm iPhone'lar değişti. Bakın ekranınızda artık neler göreceksiniz?
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Super Mario benzeri bir oynanışı olan bu oyunun, teması ise tamamen farklı. Bu 2D platform oyununda bir mağara adamı olarak amacımız, kaçırılan eşimizi kurtarmak. Oyuna 7 gün boyunca 9,99 TL yerine ücretsiz sahip olabilirsiniz.
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Bu oyun, kelime oyunlarıyla beynini çalıştırmayı sevenler için birebir. Normalde 15,99 TL'ye satılan oyuna 3 gün boyunca ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
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İşte telefonlara indirebileceğiniz en popüler ücretsiz uygulamalar
Snapseed
Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.
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Boomerang
İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.
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Snapchat
Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.
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Spotify
Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.
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WhatsApp
WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.
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NPR One
NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.
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Prisma
Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.
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Bitmoji
Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.
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Shazam
Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.
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Pokémon Go
Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.
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Venmo
PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.
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Messages
Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliryorsunuz.
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Signal
Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır
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NYT Cooking
New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.
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Retrica
Retrica günümüzün Popüler selfie ve fotoğraf efekt uygulamasıdır.
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Gboard
Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.
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Smash Hit
Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.
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White Noise
White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.
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Google Translate
Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.
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Breathe
Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.
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Burly Men At Sea
Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.
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Amazon Alexa
Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.
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Quik
GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.
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Mint
Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.
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Day One
Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.
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Crashlands
Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.
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Alto Mail
Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.
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Houseparty
Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.
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Fast.com
Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.
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Nuzzel
Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.
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Reddit
Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.
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Sorcery! 4
Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.
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